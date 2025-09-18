Con dos futbolistas de Talleres, la lista del seleccionado Sub-20 que confirmó Diego Placente

Lo que resulta una auspiciosa noticia para Talleres en lo institucional, se convierte en un contratiempo para el DT Carlos Tevez. Es que Santiago Fernández, zaguero y titular casi indiscutido, fue confirmado en la lista de la selección argentina Sub-20, junto al arquero de la Reserva, Santino Barbi, para el Mundial de la categoría.

Se sabía que ambos futbolistas eran tenidos en cuenta por el técnico Diego Placente, quien este jueves ya confirmó la nómina de manera oficial para el torneo que se disputará en Chile, desde el 27 de septiembre al 19 de octubre.

Santiago Fernández. Fue al Sub 20 y terminó siendo sparring de la mayor por pedido de Scaloni. El 18/9 se dará la lista para el mundial de Chile. El defensor de Talleres, es fija. (Prensa AFA)

De esta manera, el juvenil zaguero central Albiazul, promisoria aparición en este 2025, ser perderá los partidos en la parte de la recta final del Clausura, en el que Talleres se juega la permanencia. Ya no estará el domingo contra Rosario Central, y su ausencia se prologará al duelo con Sarmiento en el Kempes y el clásico con Belgrano, previsto para el primer fin de semana de octubre.