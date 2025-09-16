El Talleres de Carlos Tevez pierde a dos jugadores por un mes: el motivo

Nadie desconoce los duros momentos que está viviendo Talleres en esta segunda parte de 2025. Peleando los últimos puestos de la tabla anual, luchando por la permanencia y esperando los goles que no llegan.

Los resultados no se dan aunque la mejora en el rendimiento del equipo en el empate en cero ante Tigre abre una luz de esperanza para la T.

El DT de Talleres pierde a dos jugadores por un mes

Carlos Tevez, entrenador albiazul, confirmó que no podrá contar con dos jugadores por un mes en una parte del torneo en el que más se necesita del aporte de todos.

Es que Argentina jugará el Mundial Sub 20 en Chile y el DT Diego Placente convocó a dos jugadores que son tenidos en cuenta por Tevez y el cuerpo técnico de la T.

Carlos Tevez, en Tigre vs Talleres de Córdoba. Foto: FOTOBAIRES Fecha 8 Torneo Clausura Liga Profesional.

Uno es titular indiscutido: Santiago Fernández. El zaguero es uno de los puntos altos del equipo de barrio Jardín y será una baja importante.

Santiago Fernández y Santino Barbi. Ambos irán al Mundial Sub 20. El defensor ya no podrá estar ante Rosario Central. El arquerito tampoco podrá jugar en reserva.

El otro jugador convocado por Placente es Santino Barbi, el arquero de la reserva que viene siendo convocado para las concentraciones de la primera división.

Ambos jugadores ya no podrán estar desde el próximo partido el domingo, a las 21, ante Rosario Central, de visitante por la fecha 9. Si Argentina llega a la final del Mundial juvenil, ambos jugadores recién podrán volver para la fecha 13, cuando la T reciba a River el fin de semana del 19 de octubre.