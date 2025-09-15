Talleres pelea por la permanencia, con la carga de una inédita falta de gol

En el 2025 que se vino a pique para Talleres después de aquella final que le ganó a River, en este Clausura en el que lucha por mantener la categoría, se acentuó su falta de gol.

Por esta falencia no convierte desde la segunda fecha, en la victoria ante Independiente en Avellaneda (la única hasta aquí), por 2 a 1. Antes había anotado en la derrota del debut contra San Lorenzo. Su último gol lleva la firma de Valentín Depietri, el delantero Albiazul más efectivo.

Talleres empató 0-0 con Tigre por la Liga Profesional. (Prensa Talleres)

A partir de allí pasaron seis partidos sin festejos: el 0 a 0 con Godoy Cruz, derrota ante Lanús 1 a 0, empate en cero con San Martín de San Juan, goleada en contra en Tucumán 3-0, caída contra Riestra 1 a 0 y la igualdad sin abrir el marcador en la visita a Tigre.

Con 552 minutos de sequía, es la peor racha de Talleres sin anotar goles en su historial oficial. Superando la de 1981, con 521 minutos, y la del 2000, con 512 (estadísticas Mauricio Cóccolo @mauricoccolo en X).

LA DE TALLERES, LA SEGUNDA OFENSIVA MENOS EFICAZ

Carlos Tevez, en Tigre vs Talleres de Córdoba. Foto: FOTOBAIRES Fecha 8 Torneo Clausura Liga Profesional.

Con apenas tres goles en estos ocho partidos disputados, Talleres sólo supera a Aldosivi, que anotó sólo uno. Su otro rival directo por la permanencia, San Martín de San Juan, suma cuatro, al igual que Instituto, que hasta el domingo sólo había anotado dos y ahora tiene cuatro.