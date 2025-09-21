Talleres, obligado a sumar, rescató un valioso empate contra Central en Rosario

En el intento de alejarse de la zona roja del descenso, Talleres enfrenta a Rosario Central en Arroyito con el objetivo de sumar, y de este modo capitalizar las caídas de sus rivales directos. Se fue al descanso abajo 1 a 0 en el marcador, por el gol de Alejo Véliz a los 43 minutos, tras centro de Ángel Di María. Pero lo empató por Valentín Depietri al inicio del segundo. Expulsado Miguel Navarro en la T.

Talleres lo venía aguantando en la primera etapa, en la que Di María se volvía imparable para el venezolano Navarro (los dos con amarilla), y con su pegada para exigir a Guido Herrera.

¡LO TUVO EL FIDEO! Di María probó con el tiro libre y Guido Herrera se estiró para evitar el 1-0 de Rosario Central vs. Talleres.



SE PICÓ EN ROSARIO: todo el banco de Rosario Central reclamó una falta a Di María y hubo problemas entre los árbitros y los cuerpos técnicos.



¡AHORA SE CALENTARON LOS JUGADORES! Picante duelo entre Navarro y Di María en el Gigante de Arroyito. ¡Ambos se ganaron la amarilla!



Partido friccionado, tenso, con peleas dentro y al costado de la cancha. El cero en el arco propio le permitía al equipo de Carlos Tevez irse al descanso y replantearse el partido. Pero a los 43 despeje de Herrera, le quedó al “Fideo” para un envío con pierna derecha al pecho de Véliz, para su media vuelta y el disparo junto al palo en el 1-0.

¡GOLAZO! Gran definición de Alejo Véliz para el 1-0 de Rosario Central ante Talleres.



DEL GOL DE DEPIETRI PARA TALLERES, AL GOL EN CONTRA ANULADO

Talleres debía reaccionar rápido y lo hizo. En el arranque del complemento Depietri entró por el segundo palo y cabeceó sin oposición, haciendo estéril el revolcón de Broun, a los 3 minutos.

¡SALIÓ CON TODO AL ST! Valentín Depietri apareció por el segundo palo y marcó, de cabeza, el 1-1 entre Talleres y Rosario Central.



Un par de minutos el Albiazul pasó por un sofocón, porque Matías Catalán, en el intento de despejar convirtió un gol en contra tras centro de Duarte. El árbitro Luis Lobo Medina lo revisó en el VAR y lo anuló por fuera de juego. Zafó la T.

No fue el último sobresalto, porque en otra proyección de Duarte, el venezolano Navarro lo bajó. El arbitró vio penal, y una vez más se retrotrajo tras chequear en el VAR, porque la falta fue fuera del área. Y el lateral Albiazul se fue expulsado, por doble amarilla.

PROBLEMAS PARA LA T: por esta falta sobre Duarte, Navarro vio la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado en Talleres vs. Rosario Central.



Con 10 Talleres se atrincheró cerca de Herrera, quien sacó un par de pelotas y transmitió seguridad, al igual que el experimentado José Luis Palomino, contra un Di María agotado. El árbitro adicionó nueve minutos (una eternidad), y después dos más. Y aguantó la T, y se trajo un punto de muy buen sabor. Por el rival, el escenario y las circunstancias.

TALLERES TOMÓ MÁS AIRE EN LA ZONA ROJA

Talleres aventaja por dos puntos a Aldosivi, que ayer sábado perdía con Tigre 2-0 en Victoria, hasta que el partido se suspendió por lluvia. El partido se completó este domingo al mediodía, y el marcador no se movió. Mientras que el viernes, San Martín fue derrotado por Vélez en San Juan, volvió al fondo de los promedios y está cada vez más complicado con el descenso.

Tigre ante Aldosivi se suspendió por el temporal. (Fotobaires).

CÓMO LLEGA TALLERES

Talleres jugó su mejor partido del torneo contra Tigre. No le alcanzó para ganar, ni siquiera para romper el cero en su extensa sequía de goles, desde la segunda fecha. Pero dio señales de que reacciona y se va acomodando a lo que pide Carlos Tevez. Y asomó la cabeza del fondo de la tabla anual.

Rosario Central vs Talleres de Córdoba. Foto: FOTOBAIRES. Carlos Tevez. Fecha 9 Torneo Clausura Liga Profesional.

Presentará dos cambios obligado, porque Santiago Fernández fue citado para la Selección Sub-20 para disputar el Mundial en Chile desde la próxima semana. Lo reemplazará en la zaga el brasileño Rodrigo Guth, ya que Juan Gabriel Rodríguez volvió a quedarse afuera por lesión, esta vez por una tendinopatia en el tendón de Aquiles.

Mientras que en el mediocampo Juan Camilo Portilla reaparece tras dos fechas de suspensión y por Matías Galarza, al margen por acumulación de tarjetas. Rubén Botta, quien mostró el nivel similar a cuando llegó como refuerzo, continuará como enganche.

"Fideo" y "Apache". El delantero de Rosario Central y el DT de Talleres fueron compañeros en selección y rivales en clásicos europeos como Real Madrid y Juventus. No será el único abrazo, habrá varios.

ASÍ ESPERA CENTRAL A TALLERES

Rosario Central, equipo que fue el primer club dirigido por Carlos Tevez, empató 1-1 con Boca en la fecha pasada y no logra convertir Arroyito en una fortaleza. Ni con su refuerzo estelar, Ángel Di María, autor de un gol olímpico ante el Xeneize.

Ángel Di María

La duda en el “Canalla” es por Alejo Véliz debido a una lesión en el hombro derecho. La opción es Enzo Copetti para comandar el ataque.