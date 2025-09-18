La advertencia a Talleres de Caruso Lombardi para este domingo “Mirá lo que te hicieron...”

A Talleres se le presenta otra parada difícil este domingo frente a Rosario Central, en su lucha por la permanencia en Liga Profesional y por la fecha nueve del Clausura. Y una vez más Ricardo Caruso Lombardi sembró suspicacias contra los arbitrajes, y cuestionó nuevamente al presidente Albiazul, Andrés Fassi.

En su cuenta en X (ex Twitter), Caruso Lombardi disparó: “Fassi pediste disculpas y mirá lo que te hicieron, el poder te mea y te castiga con Lobo Medina”. Lo remarcó en referencia a que Luis Lobo Medina es el árbitro designado para este domingo.

Caruso Lombardi analizó las disculpas de Fassi y reveló una supuesta historia detrás.

añadió en el posteo: “Del Fueyo (línea), Franklyn y Córdoba en el VAR, Manduca de 4° Un consejo? No gastes plata en el viaje, entregá los puntos porque sos parripollo!!! Todo transparente".

TAMBIÉN ALERTÓ POR LOS RIVALES DIRECTOS DE TALLERES

En un posteo anterior, Ricardo Caruso Lombardi aludió a San Martín de San Juan, que pelea con Talleres por la permanecia. “Viernes arranca finde terrible. Vélez con Gariano y Espinoza de VAR tiembla”, indicó en referencia al rival de los sanjuaninos en la apertura de la fecha.

Talleres vs. San Martín de San Juan Foto: Pedro Castillo / La Voz

Y también mencionó a Aldosivi, el otro equipo más comprometido con el descenso. “Sábado Sarmiento con Ramírez, los líneas y VAR Ceballos, más Aldosivi con Braian Ferreyra y VAR Monzón Brizuela. Que ni viajen, todos decapitados”. En el caso de Sarmiento visitará a Barracas Central, y los marplatenses a Tigre.