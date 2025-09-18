Franco Jara, el jugador hincha de Belgrano que se instaló entre los máximos goleadores del club

Dos goles con su firma, para el transitorio empate y para asegurar la clasificación de Belgrano a semifinales de Copa Argentina, pusieron a Franco Jara entre los máximos artilleros del club y un poco más todavía en el corazón de los hinchas Celestes, con los que comparte el sueño de un título por estar tan identificado con los colores.

Con 37 años, el delantero aparece en el grupo selecto de los 10 máximos goleadores de Belgrano en el historial de AFA con 28 tantos. A dos de Leandro Torres y a seis de un prócer en Alberdi, como es Luis Ernesto Sosa. El podio es encabezado por Luis Fabián Artime, hablando de jugadores hinchas, con 94; Pablo Vegetti con 63 y Abel Blasón con 58 (estadísticas Mauricio Coccolo @mauricoccolo en X).

Partido Belgrano vs Newells Old Boys por cuartos de final de Copa Argentina en San Luis. (Jose Hernandez / La Voz)

En el campeonato no tuvimos este funcionamiento y por eso estoy feliz, es una victoria que necesitábamos. Demostramos que somos un buen equipo cuando juega concentrado los 90 minutos. Mostramos que tenemos jerarquía”, destacó Jara.

Franco Jara fue la figura de un Belgrano superior, con muchos puntos altos que le ganó a Newell's para clasificarse a las semifinales de la Copa Argentina. (José Gabriel Hernández / La Voz)

UN GOL PARA EL RECUERDO EN BELGRANO

De tijera, Franco Jara puso el 1-1 frente a Newell’s para delirio de los 15 mil hinchas de Belgrano en Villa Mercedes (San Luis). Desde aquella inolvidable chilena de César el “¨Picante" Pereyra contra Racing Club, hubo varios goles similares del “Pirata” en el historial reciente.

Belgrano en su partido de Copa Argentina. (José Gabriel Hernández / La Voz).

Incluso del propio Jara, contra Unión de Santa Fe en Alberdi en noviembre de 2023. Y el año pasado, de Ulises Sánchez a Tigre y del peruano Bryan Reyna a Estudiantes de La Plata.