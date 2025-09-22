Todo lo que hay que saber de Belgrano-Newell’s, ahora por la novena fecha del Clausura

Con el ánimo por las nubes, Belgrano se presenta este lunes ante su público en Alberdi, semifinalista de Copa Argentina y frente a un Newell’s herido por la eliminación del pasado miércoles a manos del Celeste. A las 21, por la novena fecha del Torneo Clausura, televisado por TNT Sports.

El “Pirata” venció a la “Lepra” en San Luis con autoridad 3-1, para ser uno de los cuatro mejores de la Copa Argentina. Y Ricardo Zielinski ratificará el once titular del triunfo en Villa Mercerdes.

Probables formaciones de Belgrano y Newell’s

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López y Alexis Maldonado; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Francisco González Metilli y Adrián Spörle; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

Newell’s: Juan Espínola; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta y Alejo Montero; Martín Fernández, Luca Regiardo, Éver Banega y Gonzalo Maroni; Carlos González y Darío Benedetto. DT: Cristian Fabbiani.