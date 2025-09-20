Belgrano consiguió un triunfo resonante frente a Newell’s para clasificar a semifinales de la Copa Argentina, y Adrián Spörle no desentonó dentro de una de las mejores producciones colectivas del “Pirata”. Y se ilusiona, como todos en Alberdi.

“Tenemos los objetivos muy claros, no lo vamos a decir por cábala. Hay mucha jerarquia en el plantel, tenemos un técnico que sabe jugar estos partidos y hay que tratar de meterse en la final. Ganar el clásico puede ser un gran envión, porque es un partido que desde hace tiempo no se gana“, confió en una entrevista con Tercer Tiempo, por Radio Sucesos. Aludiendo al cruce con Talleres, días antes de lo que sería la fecha de la semifinal contra Argentinos Juniors.

Presentación de los nuevos refuerzos de Belgrano para la LFP en el Hotel Quinto Centenario. Adrián Sporle, Federico Ricca, Lisandro López, Leonardo Morales, Thiago Cardozo, arquero.

Y destacó el contagio de lo que transmite la gente, con una multitud acompañando en San Luis, y compañeros muy identificados con la camiseta. “Te hacen sentir cómo lo viven los hinchas. Y nos pasa a todos. El Licha López festejó como si hubiera jugado desde siempre en Belgrano. Con mucha pasión, como la sentimos todos”, resaltó el lateral izquierdo. Poniendo en recuadro a Franco Jara, goleador con sus 37 años, y a Lucas Zelarayán, con quien interactuó en el sector.

Partido Belgrano vs Newells Old Boys por cuartos de final de Copa Argentina en San Luis. (Jose Hernandez / La Voz)

Para después ampliar: “A fines del año pasado vine a jugar contra Belgrano para Independiente, y me soprendió, el show que arman en la cancha, cómo alientan. Contra Central Córdoba perdíamos y la gente no dejaba de cantar”.

EL TÉCNICO DE BELGRANO, COMO UN HINCHA MÁS

Adrián Spörle, neuquino de 30 años, fue un pedido de Ricardo Zielinski para reforzar el costado izquierdo de la defensa de Belgrano. “Lo conocía al Ruso, es un DT que te llega por ser muy simple. No te da tantas vueltas, le gusta hablar mucho con el jugador, saber como estás, y eso se ve reflejado en el rendimiento", indicó.

Ricardo Zielinski luego del entrenamiento de Belgrano en Villa EsquiúFoto: Pedro Castillo / La Voz

Además, comentó lo que le dijo el presidente Luis Fabián Artime, quién también pasara por Independiente, cuando se sumó como refuerzo: “Ya vas a ver lo que es Belgrano”.