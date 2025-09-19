Belgrano en semifinales de Copa Argentina: ¿puede ser sin el Chino Zelarayán?

Todavía en la euforia por el triunfazo y clasificación a semifinales de Copa Argentina, Belgrano se enfoca en el Clausura, con compromiso este lunes de nuevo ante Newell’s. Y también mira de reojo la fecha para el duelo con Argentinos Juniors por el pase a la final.

Y una fecha tentativa en al mesa de la organización es la del miércoles 15 de octubre, que coincide con actividad en Eliminatorias Uefa, en las que la Armenia de Lucas Zelarayán busca una chance en el repechaje.

Partido Belgrano vs Newells Old Boys por cuartos de final de Copa Argentina en San Luis. (Jose Hernandez / La Voz)

El 11 de octubre Armenia será visitante de Hungría, y el 14 de Irlanda, partidos claves por lo que seguramente citarán al Chino Zelarayán, capitán y figura de Belgrano. Ante esta situación, la dirigencia que comanda Luis Fabián Artime procurará que se la semifinal pase a otra fechas.

Belgrano ante Newell's por Copa Argentina. (José Gabriel Hernández / La Voz).

DÓNDE JUGARÁ BELTRANO LA SEMIFINAL DE COPA ARGENTINA.

Ni la fecha ni la sede para semifinales de Copa Argentina están confirmadas, pero se habla del estadio de Rosario Central como escenario. Donde Belgrano ya jugó, en la victoria sobre Independiente de Avellaneda.

Banderazo de los hinchas de Belgrano en su partido de Copa Argentina en San Luís. (José Gabriel Hernández / La Voz).

Pero ocurre que el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe le aplicó a los simpatizantes Celestes una sanción que les impide ingresar a un estadio dentro del territorio con banderas, bombos y otros instrumentos musicales. La medida rige hasta mediados de 2027 y sería motivo para que desde Alberdi pidan otro escenario. Y nuevamente entra a tallar La Pedrera, en San Luis.