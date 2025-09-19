Belgrano clasificó a semifinales de la Copa Argentina con una victoria inapelable 3 a 1 frente a Newell’s, que tras la eliminación quedó con su entrenador Cristian Fabbiani en la cuerda floja. Este lunes se toparan nuevamente en Alberdi, por la novena fecha del Torneo Clausura.

El “Ogro” Fabbiani se fue del estadio La Pedrera sin efectuar declaraciones tras la derrota, tercera vez que lo hace en cuatro partidos. La campaña está lejos de lo que que se esperaba y en Rosario abrieron interrogantes sobre su continuidad.

Cristian Fabbiani

En la previa del cruce con Belgrano por los cuartos de final, había definido al partido como “el más importante” en su carrera como técnico. Si llega al compromiso de este lunes a las 20 en el Gigante y no gana, puede ser su último partido en la “Lepra”.

Belgrano en su partido de Copa Argentina. (José Gabriel Hernández / La Voz).

Fabbiani sólo consiguió ocho puntos de 24 posibles en el torneo, todavía hay secuelas de la derrota en el clásico con Rosario Central, y había ganado agónicamente frente al Atlético Tucumán para levantar cabeza tras dos traspiés consecutivos.

BELGRANO Y SU PRÓXIMO RIVAL EN LA COPA

Con la clasificación a semifinales asegurada en Copa Argentina, Belgrano intentará levantar también en el Clausura, torneo en el que acumula cuatro fechas sin triunfos. Pero queda claro que el objetivo principal es alcanzar la final de la copa.

Instituto recibió a Argentinos Juniors por la octava fecha de la Liga Profesional 2025. (Ramiro Pereyra / La Voz)

El próximo escollo es Argentinos Juniors, que dejó en el camino a Lanús pero que en el Clausura muestra un paso irregular, y en la fecha pasada perdió bien ante Instituto, más allá de la polémica por los penales.

Nicolás Fernández sigue fino en Belgrano. Marcó el 1-0 ante Argentinos, en Alberdi. (Facundo Luque / La Voz)

El historial entre el “Pirata” y el “Bicho” habla de 36 encuentros, de los cuales Belgrano ganó 13, empató 15 y perdió nueve. De los últimos enfrentamientos se quedó con tres, más un empate. En abril de este 2025 igualaron 1 a 1 en el Gigante, gol de Nicolás “Uvita” Fernández para los Celestes.