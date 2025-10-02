Un famoso astrólogo predijo la peor noticia para los hinchas de River y generó preocupación: “Marcelo Gallardo...”.

Un astrólogo pronosticó que la segunda etapa de Marcelo Gallardo al mando de River Plate llegará a su fin la próxima semana, antes del jueves 9 de octubre de 2025. Tras encadenar cuatro derrotas consecutivas y a pocos días del duelo de cuartos de final de la Copa Argentina contra Racing en Rosario, los presagios no son alentadores para el futuro del entrenador de 49 años en el banco del “Millonario”.

River Plate se medirá con Atlético Tucumán este sábado por la fecha nueve del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El Millonario viene de caer 2-1 ante Palmeiras en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. (Prensa River Plate)

Desde la cuenta de X (exTwitter) de Astrología y Glamour (@Glamour_Astro) anticiparon que se aproxima el adiós definitivo del “Muñeco” en esta etapa, que hasta el momento no tiene títulos pero que aún mantiene a la “Banda” con chances en los dos torneos nacionales. Ya eliminado del principal objetivo, la Copa Libertadores, en los cuartos de final frente a Palmeiras de Brasil, ahora el equipo buscará levantar algún trofeo a pesar de que los astros no lo acompañan.

Esto fue lo que predijo el astrólogo sobre el futuro de Marcelo Gallardo en River

Mediante una serie de publicaciones en la red social, desde Astrología y Glamour señalaron que “Mercurio es quien rige la Carta de River”. Y agregaron: “Tenemos a Mercurio en Virgo (exaltado) pero en la casa 8, puede ser una salida rápida sin pensarla”. También precisaron que “Mercurio en Cuadratura a Plutón Natal y Sol en casa 8, Cuadratura al Plutón Natal ubicado en lo social la casa 10, el Sol es la identidad”.

En otro posteo, mencionaron que “Urano es quien rige lo deportivo y la Luna es quien rige las vibraciones, ambos están en la casa 4 de fin de ciclo. Luna en casa 4 la exaltación, papelón y salida rápida”. Aparentemente hincha de River con Gallardo, el astrólogo agregó: “No sé aguanta más, gente. Fin de ciclo del Muñeco, ensuciado entero”.

Gallardo analiza la situación de los seleccionados (River)

Con más detalles sobre la astrología, puntualizaron que “Casa 8 habla de que el espíritu se hunde y se transforma, termina su fase en curso. En término criollo, el término ´cuadratura´ es muy negativo”. Y añadieron: “Plutón en casa 12. Un destino Karmico necesario, que le hará bien a la gente. Plutón Trigono a la Luna Natal (Casa 8 de las transformaciones)”.