Partidazo: la IA pronosticó el resultado de River vs Racing por Copa Argentina

River y Racing se verán las caras en el Gigante de Arroyito por los cuartos de final de Copa Argentina. El duelo entre dos de los equipos más grande del país viene cargado de importantes factores esta vez y no será uno más. Ante esto, el ChatGPT arriesgó el resultado del encuentro, con algo del desarrollo del juego.

Cómo va a salir River vs Racing por Copa Argentina, según la IA

El chatbot analizó muchos factores para poder llegar a su conclusión y respondió: “River 2 - 1 Racing”. Anticipó un inicio de partido intenso con el Millonario como protagonista pero con falta de eficacia en el último tercio. Hizo hincapié en la pelota parada a favor de los de Avellaneda como posible apertura del marcador, pero pronosticó un segundo tiempo para los dirigidos por Marcelo Gallardo. Empatarían el partido con una jugada colectiva y sobre el final, lo ganarían con una jugada aislada.

El Racing de Gustavo Costas se medirá frente al River de Marcelo Gallardo este sábado por la jornada 27 de la Liga Profesional. (Archivo)

Cuándo juegan River vs Racing por Copa Argentina

El duelo correspondiente al último partido de cuartos de final será este jueves 2 de octubre a las 18:00 hs en el Gigante de Arroyito de Rosario Central. Ambas parcialidades estarán presentes y en semifinales espera Independiente de Rivadavia.

La pica que se forjó en el mercado de pases

Parecería que estaba predestinado a serlo y así será. Maximiliano Salas abandonó Racing y se fue a jugar a River, que pagó la cláusula de rescisión y marcó un antecedente en el fútbol argentino.

Declaraciones cruzadas de Diego Milito con los dirigentes del club de Núñez; hoy dos realidades distintas. Gustavo Costas con su plantel todavía tiene vida en los tres frentes, aunque en el torneo local el equipo muestra un flojo desempeño.

Por su parte, River sufrió el sorteo, quedó eliminado en Copa Libertadores frente a Palmeiras y apunta todos sus cañones a terminar el año de la mejor manera en lo doméstico: la tabla anual, el Torneo Clausura y la Copa Argentina, los grandes objetivos.