Vía Córdoba / Belgrano

Dos jugadores “tocados” en Belgrano dispararon alertas para el clásico con Talleres

Los evaluarán este viernes para determinar si llegan en condiciones al duelo del domingo en el Kempes.

Jorge Nahúm
Jorge Nahúm

2 de octubre de 2025,

Dos jugadores “tocados” en Belgrano dispararon alertas para el clásico con Talleres
Ricardo Zielinski deberá esperar por la recuperación de dos jugadores clave para el clásico Talleres-Belgrano.

La práctica del jueves de Belgrano, una de las últimas de cara al clásico con Talleres, arrojó saldo negativo ya que dos de los titulares terminaron con molestias musculares. Lo que abre interrogantes sobre su participación para el domingo a las 16.45 en el Kempes.

Santiago Longo regresa al Pirata tras cinco meses y medio en Brasil (Prensa Belgrano).
Santiago Longo regresa al Pirata tras cinco meses y medio en Brasil (Prensa Belgrano).

Se trata de Santiago Longo y Lisandro López, piezas claves en la estructura principal de Ricardo Zieslinski. Los dos serán evalaudos en el ensayo futbolístico de este viernes, y hay confianza de que llegarán en condiciones ante Talleres.

Lisandro López marcó el 2-1 de Belgrano ante Newell's en la Copa Argentina y mandó el festejo Pirata. (José Gabriel Hernández / La Voz)
Lisandro López marcó el 2-1 de Belgrano ante Newell's en la Copa Argentina y mandó el festejo Pirata. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Caso contrario serán reemplazados por el uruguayo Rodrigo Saravia en el medio campo y por Elías López, quien cubriría el lateral derecho y Leonardo Morales se correría a la zaga central.

Leonardo Morales jugador de Belgrano. Prensa Belgrano
Leonardo Morales jugador de Belgrano. Prensa Belgrano

ASÍ FORMARÍA BELGRANO ANTE TALLERES

Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López o Elías Lópéz, Alexis Maldonado y Adrián Spörle; Gabriel Compagnucci, Longo o Saravia, Francisco González Metilli y Lucas Zelarayán; Franco Jara y Nicolás Fernández. La probable formación de Belgrano para enfrentar a Talleres en el Kempes.

Temas Relacionados

MÁS DE Belgrano
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS