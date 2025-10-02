La práctica del jueves de Belgrano, una de las últimas de cara al clásico con Talleres, arrojó saldo negativo ya que dos de los titulares terminaron con molestias musculares. Lo que abre interrogantes sobre su participación para el domingo a las 16.45 en el Kempes.

Santiago Longo regresa al Pirata tras cinco meses y medio en Brasil (Prensa Belgrano).

Se trata de Santiago Longo y Lisandro López, piezas claves en la estructura principal de Ricardo Zieslinski. Los dos serán evalaudos en el ensayo futbolístico de este viernes, y hay confianza de que llegarán en condiciones ante Talleres.

Lisandro López marcó el 2-1 de Belgrano ante Newell's en la Copa Argentina y mandó el festejo Pirata. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Caso contrario serán reemplazados por el uruguayo Rodrigo Saravia en el medio campo y por Elías López, quien cubriría el lateral derecho y Leonardo Morales se correría a la zaga central.

Leonardo Morales jugador de Belgrano. Prensa Belgrano

ASÍ FORMARÍA BELGRANO ANTE TALLERES

Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López o Elías Lópéz, Alexis Maldonado y Adrián Spörle; Gabriel Compagnucci, Longo o Saravia, Francisco González Metilli y Lucas Zelarayán; Franco Jara y Nicolás Fernández. La probable formación de Belgrano para enfrentar a Talleres en el Kempes.