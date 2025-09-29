Vía Córdoba / Belgrano

A Belgrano lo despojaron ante Barracas y explotó Caruso Lombardi: “Es repugnante lo que pasa”

No le convalidaron un gol por una falta inexistente. “El comandante le dijo al VAR que lo anulara o los echaba”, lanzó el ex DT Celeste.

Jorge Nahúm

29 de septiembre de 2025,

El reclamo de Belgrano, de Lucas Zelarayán y Franco Jara, al árbitro en el partido con Barracas por el gol anulado a instancias del VAR (Fotobaires)

Belgrano se vuelve masticando bronca por el empate con Barracas Central 1 a 1, por el gol que le anularon de manera inexplicable a instancias del VAR, y que podría haber cambiado el trámite del partido. Y motivó un sinnúmero de reacciones. Por ejemplo la de Ricardo Caruso Lombardi.

“Es repugnante todo lo que pasa. A los 20 minutos del partido me paré y dejé de ver el partido. Ya había dicho que con (Andrés, el árbitro) Gariano a Belgrano lo asesinaban (sic)”, disparó el ex DT que también dirigió al “Pirata”, en diálogo con Sucesos Deportivos por 104.7.

“El comandante (la forma en que se refiere a Claudio Tapia) llamó al VAR y dijo que lo anularan, que inventaran lo que sea pero que anularan el gol o los echaba a todos. Ya lo quiso hacer en el partido que perdieron con Sarmiento, a los gritos, y no hubo forma”, añadió Caruso.

Caruso Lombardi apuntó contra Toviggino (Prensa Miramar)
“¿Artime ya salió a hablar? Los dirigentes son los que tienen que decir las cosas, pero son iguales. Artime, Cavaglitatto... Se tienen que unir todos viejo, y hacer una marcha, como se hacen por tantas cosas. Quieren a toda costa que Barracas y los amigos del poder juegen copas internacionales“, completó.

