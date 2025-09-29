A Belgrano lo despojaron ante Barracas y explotó Caruso Lombardi: “Es repugnante lo que pasa”

Belgrano se vuelve masticando bronca por el empate con Barracas Central 1 a 1, por el gol que le anularon de manera inexplicable a instancias del VAR, y que podría haber cambiado el trámite del partido. Y motivó un sinnúmero de reacciones. Por ejemplo la de Ricardo Caruso Lombardi.

“Es repugnante todo lo que pasa. A los 20 minutos del partido me paré y dejé de ver el partido. Ya había dicho que con (Andrés, el árbitro) Gariano a Belgrano lo asesinaban (sic)”, disparó el ex DT que también dirigió al “Pirata”, en diálogo con Sucesos Deportivos por 104.7.

GOL ANULADO A BELGRANO ANTE BARRACAS 🖥️❌ Andrés Gariano revisó en el VAR y cobró falta previa de Jara en el área



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/HwXd2PnRS6 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 29, 2025

“El comandante (la forma en que se refiere a Claudio Tapia) llamó al VAR y dijo que lo anularan, que inventaran lo que sea pero que anularan el gol o los echaba a todos. Ya lo quiso hacer en el partido que perdieron con Sarmiento, a los gritos, y no hubo forma”, añadió Caruso.

"NO PODEMOS HABLAR MUCHO DE ESO PORQUE TODAVÍA NO VIMOS LA JUGADA"



Lucas Zelarayán habló en #TNTFútbol sobre el gol anulado a Uvita Fernández, luego del empate de Belgrano ante Barracas Central, pic.twitter.com/iM7nPS4VQ3 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 29, 2025

Caruso Lombardi apuntó contra Toviggino (Prensa Miramar)

“¿Artime ya salió a hablar? Los dirigentes son los que tienen que decir las cosas, pero son iguales. Artime, Cavaglitatto... Se tienen que unir todos viejo, y hacer una marcha, como se hacen por tantas cosas. Quieren a toda costa que Barracas y los amigos del poder juegen copas internacionales“, completó.