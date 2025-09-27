Belgrano: lo sacaron del lote de los que entran a octavos; qué resultado necesita ante Barracas

Un Belgrano en ganador había recuperado su lugar entre los ocho que clasifican a octavos de final en el Torneo Clausura. Este sábado hubo resultados que lo desalojaron de esa posición de privilegio, que puede recuperar en caso de triunfo el lunes frente a Barracas Central, a las 15.30.

Defensa y Justicia fue el que dio el salto, al vencer a Boca 2 a 1 en tiempo de descuento, y quedó tercero en la tabla, tres puntos por encima del “Pirata”. Mientras que Tigre ganó en Santiago y aventaja al equipo de Ricardo Zielienski por la misma diferencia.

Y también subió en la tabla Argentinos Juniors, por su victoria sobre Aldosivi 2 a 0 en Mar del Plata. A favor de Belgrano, perdieron Boca y Central Córdoba, que están dentro de los que clasifican pero sólo dos puntos arriba. El último que entra es el Ferroviario. Un triunfo este lunes vuelve a poner al “Pirata” entre los ocho, alcanzando en esa línea al propio Barracas.

Festejo de Belgrano del gol. El 1-0 lo marcó Francisco González Metilli, su primero en el celeste. (Javier Ferreyra / La Voz)

Este domingo Racing, en caso de quedarse con el clásico de Avellaneda, y Huracán, si gana frente a Independiente en Mendoza, también superarán en puntos a Belgrano, al menos hasta el lunes.

EL DEFENSOR DE BELGRANO QUE SE RECUPERÓ

Leonado Morales dejó atrás la contractura por la que fue reemplazado en el entretiempo de la victoria sobre Newell’s el pasado lunes; y seguirá entre los titulares en la visita a Barracas.

Leonardo Morales, defensor de Belgrano en el Podcast de Belgrano en el predio de Villa Esquiú, conducido por Pablo Ocampo. (Nicolás Bravo / La Voz)

De esta manera Belgrano formará el lunes con Thiago Cardozo; Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado y Adrián Spörle; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo y Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán; Franco Jara y Nicolás Fernández.

POSICIONES ZONA A (PRIMEROS PUESTOS)