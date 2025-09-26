Cómo llegan Talleres y Belgrano al clásico y quién tiene más chances de ganar, según la IA

Liga Profesional confirmó el día y el horario para el clásico entre Talleres y Belgrano por la fecha 11 del Torneo Clausura Betano 2025. Ante este escenario, la Inteligencia Artificial (IA) se arriesgó y arrojó un resultado final para el encuentro.

Cómo llega Talleres al clásico con Belgrano, según la IA

“Talleres arrancó el torneo con algunas irregularidades. En la tabla de la Liga Profesional aparece en una posición media–baja en cuanto a rendimiento goleador y resultados”, contextualizó una herramienta de IA sobre el andar del Matador.

Talleres visitó a Rosario Central por la Liga Profesional. (Prensa Talleres)

Posteriormente, reconoció que el promedio histórico está “algo comprometido” y tiene “un riesgo de descenso estadístico”. En cuanto a sus últimos resultados, previo al duelo con Sarmiento de Junín, acumuló varios empates.

No obstante, consideró el cambio de técnico de la mano de Carlos Tévez “en un contexto complicado”. “Aunque no puedo confirmar todos los detalles de su gestión (les toca estabilizar al equipo), es un factor que puede generar altibajos emocionales y tácticos”, deslizó.

Carlos Tevez, el DT. Rosario Central vs Talleres de Córdoba. Foto: FOTOBAIRES Fecha 9 Torneo Clausura Liga Profesional.

Por último, apuntó que la mayor dificultad del plantel está en la contundencia ofensiva: “Hay veces que el equipo genera pero no define con claridad y en clásicos, cada detalle puede pesar”.

Cómo llega Belgrano al clásico con Talleres, según la IA

Respecto a Belgrano, el conjunto de Ricardo Zielinski “viene con un envión” producto de las victorias ante Newell’s por 3 a 1 y 3 a 0 en la Copa Argentina y el Clausura, respectivamente. Pero está a la espera del encuentro con Barracas Central de este lunes 29 de septiembre.

Thiago Cardozo le atajó un penal a Benedetto en el partido que Belgrano juega con Newell's en Alberdi. (Javier Ferreyra / La Voz)

“Ha mostrado solidez: en la LPF tiene victorias y algunos empates, pocas derrotas en los últimos compromisos”, argumentó sobre el Pirata, que se recuperó de la goleada por 3 a 0 ante Central Córdoba. “Pero ese tropiezo le sirvió para ajustar defensiva y mentalmente; desde entonces ha alternado resultados mejores”, ponderó.

El plantel de Belgrano cuenta con una dupla ofensiva interesante y Lucas Zelarayán suma desequilibrio ofensivo. “También el arquero y la defensa han dado señales de fiabilidad; para un clásico eso puede ser clave”, destacó.

Los Zelarayán se unieron en el 3-0 de Belgrano. Pase de Gonzalo, y gol del Chino en Alberdi ante Newell's. (Javier Ferreyra / La Voz)

No obstante, sostuvo que jugar en condición de visitante puede influir en el desempeño y la presión. “Un clásico suele definirse por errores, balones parados, jugadas individuales, momentos de inspiración. No por estadísticas promedio”, consideró.

Talleres-Belgrano: quién tiene más probabilidades de ganar, según la IA

Si tuviera que apostar, le daría una ligera ventaja a Belgrano, basado en su momento anímico y su menor presión extra. “Pero ojo: esa ventaja es muy leve. Si Talleres consigue control del medio y no se desespera, puede imponerse, especialmente ante el aliento de su público”, advirtió.

“Mi predicción: Belgrano gana 1 a 0 o empata a 1. Talleres ganando no sería sorpresivo, pero debe estar muy concentrado", cerró de cara al encuentro por la fecha 11.