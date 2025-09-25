El Talleres-Belgrano ya tiene día y horario confirmados para el clásico de la fecha 11

El clásico entre Talleres y Belgrano por la fecha 11 del Torneo Clausura ya tenía el domingo 5 de octubre como fecha día confirmado. Y este jueves también se dio a conocer el horario para el derby cordobés: las 16.45. En el caso de Instituto, jugará un día antes, el 4 de octubre, en el mismo horario en San Juan ante San Martín.

El clásico entre Talleres y Belgrano ya tiene día confirmado: los horarios tentativos

Fuentes cercanas a la competencia de la máxima división del fútbol argentino aseguraron que el partido entre Matadores y Piratas se disputará este domingo 5 de octubre. Sin embargo, la fecha será ratificada en las próximas horas, según comunicó La Voz.

Talleres y Belgrano jugarán el domingo 5 de octubre en el Mario Alberto Kempes. (Ramiro Pereyra /La Voz)

A su vez, Belgrano está a la espera de la fecha en la que jugará contra Argentinos Juniors por las semifinales de la Copa Argentina. Lucas Zelarayán puede ser una baja ya que será convocado por la Selección de Armenia.

Los horarios tentativos para el clásico de Talleres y Belgrano

Pero la incógnita sobre el horario se mantiene en el aire y factores televisivos, de seguridad y comunicativos influyen en esta elección. En el Consejo de Seguridad Deportiva (Cosedepro) ya están diagramando el esquema de trabajo.

El partido entre Talleres y Belgrano iniciaría en la franja horaria de las 14 hasta las 17. “Entendemos que ese horario genera consenso”, dijo Marcelo Frossasco, titular de Cosedepro, sobre el inicio a las 17.