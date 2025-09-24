Vía Córdoba / Belgrano

Belgrano: Mariano Troilo debutó como titular en la infartante victoria de Parma

El defensor central fue parte del 11 titular en el partido por los 32avos de final de la Coppa Italia.

24 de septiembre de 2025

El defensor central tuvo sus primeros minutos como titular en Parma.

Belgrano sigue teniendo motivos para festejar luego de las dos victorias frente a Newell´s Old Boys por la Copa Argentina y el Torneo Clausura. Este miércoles 24 de septiembre, Mariano Troilo debutó como titular en la infartante victoria de Parma.

I Crociati enfrentó a Spezia por los 32avos de final de la Coppa Italia, que es la competencia nacional que enfrenta a los equipos de las divisiones de aquel país. El partido terminó en un empate a dos luego de los 90 minutos.

Sascha Britschgi y Mateo Pellegrino anotaron los goles para el conjunto del exjugador de Belgrano. Giuseppe Aurelio y Gianluca Lapadula empardaron el resultado para definir todo en la tanda de penales.

Finalmente, Parma se impuso por 4 a 3 en la resolución desde los 12 pasos y accedió a la siguiente ronda de la Coppa Italia. Ahora, el conjunto se prepara para el duelo contra Torino del lunes 29 de septiembre por la quinta fecha de la Serie A.

