Belgrano: Mariano Troilo debutó como titular en la infartante victoria de Parma

Belgrano sigue teniendo motivos para festejar luego de las dos victorias frente a Newell´s Old Boys por la Copa Argentina y el Torneo Clausura. Este miércoles 24 de septiembre, Mariano Troilo debutó como titular en la infartante victoria de Parma.

I Crociati enfrentó a Spezia por los 32avos de final de la Coppa Italia, que es la competencia nacional que enfrenta a los equipos de las divisiones de aquel país. El partido terminó en un empate a dos luego de los 90 minutos.

Sascha Britschgi y Mateo Pellegrino anotaron los goles para el conjunto del exjugador de Belgrano. Giuseppe Aurelio y Gianluca Lapadula empardaron el resultado para definir todo en la tanda de penales.

Finalmente, Parma se impuso por 4 a 3 en la resolución desde los 12 pasos y accedió a la siguiente ronda de la Coppa Italia. Ahora, el conjunto se prepara para el duelo contra Torino del lunes 29 de septiembre por la quinta fecha de la Serie A.