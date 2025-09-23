Compacto de TV del triunfo de Belgrano; cómo quedó en la tabla y cuándo jugaría por Copa Argentina

Belgrano, de primavera. Venció 3-0 a Newell’s, al que ya había eliminado en Copa Argentina, volvió al triunfo después de cuatro fechas y se instaló de nuevo en zona de clasificación a octavos en el Clausura. Además, se beneficiaría con la fecha para la semifinal con Argentinos Juniors.
Noche redonda para el “Pirata”, que se impuso por los goles de Francisco González Metilli, Nicolás Fernández y Lucas Zelarayán, para ubicarse séptimo en la tabla.
En la próxima fecha Belgrano va contra Barracas Central, escolta en la Zona A. Jugarán el lunes a las 15.30. En la previa del clásico con Talleres, por la fecha 11 del torneo.
CUANDO JUEGA BELGRANO POR COPA ARGENTINA
En la transmisión televisiva del partido entre Belgrano y Newell’s, informaron que la semifinal de Copa Argentina ante Argentinos Juniors se jugaría el 23 de octubre próximo. En el estadio de Rosario Central o en La Pedrera, en Villa Mercedes.
Había inquietud en Alberdi porque se manejaba el miércoles 15 de octubre como posible día para el cruce. Es decir pegado a fecha Fifa con eliminatorias Uefa, para la que Lucas Zelarayán seguramente será citado por la selección de Armenia, que se juega la posibilidad del repechaje.
POSICIONES ZONA A DEL CLAUSURA (PRIMEROS PUESTOS)
- Unión de Santa de Fe 16
- Barracas 15
- Estudiantes 15
- Boca 14
- Central Córdoba 14
- Banfield 13
- Belgrano 12
- Defensa y Justicia 12