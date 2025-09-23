Compacto de TV del triunfo de Belgrano; cómo quedó en la tabla y cuándo jugaría por Copa Argentina

Belgrano, de primavera. Venció 3-0 a Newell’s, al que ya había eliminado en Copa Argentina, volvió al triunfo después de cuatro fechas y se instaló de nuevo en zona de clasificación a octavos en el Clausura. Además, se beneficiaría con la fecha para la semifinal con Argentinos Juniors.

Noche redonda para el “Pirata”, que se impuso por los goles de Francisco González Metilli, Nicolás Fernández y Lucas Zelarayán, para ubicarse séptimo en la tabla.

Uvita Fernández marcó el segundo gol de Belgrano en Alberdi ante Newell's. (Javier Ferreyra / La Voz)

En la próxima fecha Belgrano va contra Barracas Central, escolta en la Zona A. Jugarán el lunes a las 15.30. En la previa del clásico con Talleres, por la fecha 11 del torneo.

Francisco González Metilli grita con el alma su primer gol con la camiseta de Belgrano. Fue el 1-0 ante Newell's en Alberdi. (Javier Ferreyra / La Voz)

CUANDO JUEGA BELGRANO POR COPA ARGENTINA

En la transmisión televisiva del partido entre Belgrano y Newell’s, informaron que la semifinal de Copa Argentina ante Argentinos Juniors se jugaría el 23 de octubre próximo. En el estadio de Rosario Central o en La Pedrera, en Villa Mercedes.

Partido Belgrano vs Newells Old Boys por cuartos de final de Copa Argentina en San Luis. (Jose Hernandez / La Voz)

Había inquietud en Alberdi porque se manejaba el miércoles 15 de octubre como posible día para el cruce. Es decir pegado a fecha Fifa con eliminatorias Uefa, para la que Lucas Zelarayán seguramente será citado por la selección de Armenia, que se juega la posibilidad del repechaje.

POSICIONES ZONA A DEL CLAUSURA (PRIMEROS PUESTOS)