Belgrano siguió en ganador ante Newell’s, con goleada y fiesta total en Alberdi

Con el ánimo por las nubes Belgrano, semifinalista de Copa Argentina, se terminó floreando ante un Newell’s herido. Se puso al frente por el gol de Francisco González Metilli, a medias con el arquero Juan Espínola. Y aumentó por Nicolás Fernández y Lucas Zelarayán para el 3-0. Thiago Cardozo le atajó un penal a Darío Benedetto y la “Lepra” juega con 10. Por la novena fecha del Torneo Clausura en la que el “Pirata” ahora se ubica séptimo, entre los clasificados.

ASÍ LO GANÓ BELGRANO

La primera etapa se iba casi sin emociones, hasta que Espínola, ex Belgrano, cometió un par de errores de principiante. Sacó cortó, le dejó el balón en los pies a González Metilli, y cuando regresaba a custodiar el arco saltó muy descordinado, por lo que no pudo evitar el 1 a 0.

MINUTO FATAL PARA NEWELL'S ⚽ Espínola sacó mal, González Metilli aprovechó y probó desde larga distancia y anotó el 1-0 de Belgrano



MINUTO FATAL PARA NEWELL'S ⚽ Espínola sacó mal, González Metilli aprovechó y probó desde larga distancia y anotó el 1-0 de Belgrano

Acto seguido el que se falló fue su colega Thiago Cardozo. El arquero de Belgrano entregó mal la pelota y bajó a Benedetto en el área. Pero pudo recomponerse al atajar el penal pateado de manera insólita por el “Pipa”.

Cardozo lo bajó al PIPA BENEDETTO Y HAY PENAL PARA NEWELL'S



Cardozo lo bajó al PIPA BENEDETTO Y HAY PENAL PARA NEWELL'S

EL PIPA BENEDETTO LE PEGÓ AL MEDIO Y CARDOZO LE ATAJÓ EL PENAL 🧤🧤



EL PIPA BENEDETTO LE PEGÓ AL MEDIO Y CARDOZO LE ATAJÓ EL PENAL 🧤🧤

En el inicio del segundo tiempo Belgrano liquidó el pleito. “Uvita” Fernández se amigó con el gol, y hundió la red para el segundo en Alberdi, a los 4 minutos y tras una acción colectiva que armaron Zelarayán y González Metilli.

GOLAZO DE UVITA ⚽🎯



Gran jugada colectiva y Nicolás Fernández la clavó al ángulo para el 2-0 de Belgrano ante Newell's



GOLAZO DE UVITA ⚽🎯

Gran jugada colectiva y Nicolás Fernández la clavó al ángulo para el 2-0 de Belgrano ante Newell's

Para Newell’s no se terminaban las malas noticias, porque un par de minutos se fue expulsado por roja directa Gonzalo Maroni, tras una violenta falta del ex Instituto y Talleres.

MALAS NOTICIAS PARA NEWELL'S 🟥 Maroni le entró muy fuerte a López y recibió la roja directa



MALAS NOTICIAS PARA NEWELL'S 🟥 Maroni le entró muy fuerte a López y recibió la roja directa

Belgrano lo tenía controlado. Le faltaba un gol más para redondear la noche volviendo al lote de clasificados, y lo consiguió sobre el final. Gran maniobra del ingresado Gonzalo Zelarayán, con pase para su tío el “Chino”, que la acomodó junto al palo. Otra victoria para el recuerdo del Celeste.

DEL SOBRINO AL TÍO Y GOLAZO DE BELGRANO ⚽🔝 Gonzalo Zelarayán asistió al Chino y convirtió el 3-0 ante Newell's



DEL SOBRINO AL TÍO Y GOLAZO DE BELGRANO ⚽🔝 Gonzalo Zelarayán asistió al Chino y convirtió el 3-0 ante Newell's

CÓMO LLEGÓ BELGRANO

El “Pirata” venció a la “Lepra” en San Luis con autoridad 3-1, para ser uno de los cuatro mejores de la Copa Argentina. Y Ricardo Zielinski ratificó el once titular del triunfo en Villa Mercerdes.

Antes del encuentro en Alberdi, en La Plata Estudiantes venció a Defensa y Justicia 1 a 0, por lo que el último de los que entran a octavos por la Zona A es Tigre, con 12 puntos. A tres del “Pirata”.

Formaciones de Belgrano y Newell’s

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López y Alexis Maldonado; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Francisco González Metilli y Adrián Spörle; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

Newell’s: Juan Espínola; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta y Alejo Montero; Giovani Chiaverano, Luca Regiardo, Éver Banega y Gonzalo Maroni; Carlos González y Darío Benedetto. DT: Cristian Fabbiani.