Belgrano vs Newell’s por el Torneo Clausura: hora, formaciones y dónde ver en TV

Belgrano y Newell’s protagonizarán un nuevo capítulo del fútbol argentino este lunes en el estadio Julio César Villagra de Córdoba, por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.

El antecedente inmediato entre ambos pesa: en la Copa Argentina, Belgrano venció 3-1 a Newell’s en los cuartos de final, en San Luis, con goles de Franco Jara (dos) y Lisandro López. Fue una actuación sólida del Pirata que dejó a la Lepra eliminada.

Cristian Fabbiani

Ese resultado dejó algo más que una derrota para Newell’s: la necesidad de recuperar confianza y dar una vuelta deportiva que le permita escalar posiciones en el Clausura. No solo por los puntos, sino para que la relación cuerpo técnico-hinchas vuelva a estar más firme.

Belgrano, por su parte, viene con la moral en alto tras la victoria en Copa, pero las estadísticas en el Clausura no lo acompañan como quisiera: suma varios partidos sin ganar en el torneo local y no ha logrado consolidarse entre los equipos que aspiran a los playoffs.

La Lepra tiene un plus extra: el factor revancha. No solo debe enfrentar al rival al que quedó afuera de la Copa, sino además debe mejorar su rendimiento general. En su último partido del Clausura venció 2-0 a Atlético Tucumán, lo que le dio algo de aire.

Franco Jara jugador de Belgrano fútbol. Copa Argentina en San Luis Belgrano 3 vs. Newells 1. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Las formaciones aún no fueron confirmadas oficialmente, pero los equipos vienen preparando variantes tácticas pensando en un partido cerrado. Belgrano apelará al envión anímico y al aliento de su público, mientras que Newell’s intentará responder con orden defensivo y ataques esporádicos desde los costados.

Posible formación de Belgrano vs Newell’s

El DT Ricardo Zielinski no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado.

Posible formación de Newell’s vs Belgrano

Al igual que su rival, aún el entrenador Cristian Fabbiani no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado.

Newell’s vs Belgrano de Córdoba por el Torneo Clausura: dónde ver en vivo y datos del partido

Belgrano recibirá Newell’s este lunes 22 de septiembre, en el estadio Julio César Villagra de Córdoba. El partido comenzará a las 21 y será transmitido por TNT Sports Premium.

El árbitro asignado para el encuentro será Daniel Edgardo Zamora, con VAR a cargo de Emanuel Ejarque. Datos que pueden inclinar la balanza en un partido esperado por ambos lados.