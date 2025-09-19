Vía Córdoba / Video

El tenso momento entre Guillermo Farré, el presidente de Aldosivi y la hinchada

El exjugador y entrenador de Belgrano tuvo un encuentro cara a cara con un grupo de hinchas en el predio de entrenamiento.

19 de septiembre de 2025,

El exentrenador de Belgrano, Guillermo Farré, no la tiene nada fácil en Aldosivi.

El exjugador y exentrenador de Belgrano, Guillermo Farré, agarró un fierro caliente al asumir como director técnico de Aldosivi. El equipo se encuentra último en la tabla de posiciones, se está yendo al descenso y la hinchada fue a exigirle resultados a él, al equipo y al Presidente.

El objetivo es quedarnos en la categoría. Nos valemos de resultados y nos da bronca a todos”, expresó Farré desde el centro de entrenamiento junto al dirigente Hernán Tillous.

La actitud es necesaria para salir de esta situación”, expresó Farré y los aficionados del equipo aseguraron que “no la demuestran”. En paralelo, le exigieron a los jugadores que muestren respeto, pasión y compromiso por la camiseta.

Aldosivi lucha por la permanencia con Talleres y San Martín de San Juan

“El Tiburón” pelea la permanencia con Talleres y San Martin de San Juan, a tan solo ocho fechas del Torneo Clausura 2025. El conjunto de Mar del Plata tiene 18 unidades, al igual que los sanjuaninos, y uno menos que el Matador.

