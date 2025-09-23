Ricardo Zielinski y el momento de Belgrano: “Reafirmamos lo bien que...”

La emoción de Ricardo Zielinski por poner a Belgrano entre los cuatro mejores de la Copa Argentina, dio paso a la plenitud de volver a ganar en el Clausura y reinsertarse en el lote de clasificados a octavos de final, con el 3-0 sobre Newell’s en el Gigante.

“Ganamos bien, fue un partido difícil y totalmente diferente al anterior. Fuimos justos ganadores. Reafirmamos lo bien que trabajamos en Copa Argentina. Necesitábamos ganar de local y darle una alegría a la gente”, expresó el Ruso.

En cuanto a la actuación de Francisco González Metilli, a quien le dio un espaldarazo como titular y fue figura y autor de un gol frente a la “Lepra”, resaltó: Estos dos partidos los jugó muy bien. Se juntó con el “Chino” (Zelarayán), nos dio equilibrio en el medio; se lo merece porque se mataba todos los días para la oportunidad y la aprovechó“.

EL BELGRANO DE RICARDO ZIELINSKI

Los Zelarayán se unieron en el 3-0 de Belgrano. Pase de Gonzalo, y gol del Chino en Alberdi ante Newell's. (Javier Ferreyra / La Voz)

“Nosotros no tenemos ni más ni menos que nadie. Nos cuesta cada partido. Los muchachos se lo merecen, se rompen el alma para estar en una situación mejor que en la que estamos“, enfatizó el ”Ruso" Zielinski.