La falla del arquero ex Belgrano para el gol “Pirata” y el penal que regaló “Pipa” Benedetto

Belgrano, que sigue de festejo ante Newell’s, pasó al frente a los 38 minutos de un equilibrado primer tiempo en el Gigante, por una doble falla garrafal de Juan Espínola, el paraguayo que atabajaba en el Celeste, y le dejó servido el gol a Francisco Gonzalez Metilli.

MINUTO FATAL PARA NEWELL'S ⚽ Espínola sacó mal, González Metilli aprovechó y probó desde larga distancia y anotó el 1-0 de Belgrano



MINUTO FATAL PARA NEWELL'S ⚽ Espínola sacó mal, González Metilli aprovechó y probó desde larga distancia y anotó el 1-0 de Belgrano

En la siguiente acción el que se equivocó y feo fue Thiago Cardozo, pero el arquero de Belgrano se reivindicó al contener el penal que Darío Bendetto ejecutó con displiscencia, muy anunciado y sin fuerza. Insólito para un delantero de su trayectoria.

Cardozo lo bajó al PIPA BENEDETTO Y HAY PENAL PARA NEWELL'S



Cardozo lo bajó al PIPA BENEDETTO Y HAY PENAL PARA NEWELL'S

EL PIPA BENEDETTO LE PEGÓ AL MEDIO Y CARDOZO LE ATAJÓ EL PENAL 🧤🧤



EL PIPA BENEDETTO LE PEGÓ AL MEDIO Y CARDOZO LE ATAJÓ EL PENAL 🧤🧤

Las indicaciones para el arquero Cardozo que terminó atajándole el penal al Pipa Benedetto 🧤



Las indicaciones para el arquero Cardozo que terminó atajándole el penal al Pipa Benedetto 🧤

CUÁNTO TIEMPO PASÓ DEL ÚLTIMO GOL DEL VOLNATE DE BELGRANO

Festejo de Belgrano del gol. El 1-0 lo marcó Francisco González Metilli, su primero en el celeste. (Javier Ferreyra / La Voz)

Francisco González Metilli, quien levantó en su rendimiento, gritó el gol con el alma, junto a sus compañeros que entendieron el momento. Es que es su primer tanto con la casaca de Belgrano, y no convertía desde junio de 2023, jugando para Argentinos Juniors, contra Defensa y Justicia.