La falla del arquero ex Belgrano para el gol “Pirata” y el penal que regaló “Pipa” Benedetto

Francisco González Metilli abrió el marcador en Alberdi ante Newell’s, tras un doble “horror” de Juan Espíndola.

Jorge Nahúm
Jorge Nahúm

22 de septiembre de 2025,

Lo grita con todo Francisco González Metilli, para el 1 a 0 de Belgrano ante Newell's.

Belgrano, que sigue de festejo ante Newell’s, pasó al frente a los 38 minutos de un equilibrado primer tiempo en el Gigante, por una doble falla garrafal de Juan Espínola, el paraguayo que atabajaba en el Celeste, y le dejó servido el gol a Francisco Gonzalez Metilli.

En la siguiente acción el que se equivocó y feo fue Thiago Cardozo, pero el arquero de Belgrano se reivindicó al contener el penal que Darío Bendetto ejecutó con displiscencia, muy anunciado y sin fuerza. Insólito para un delantero de su trayectoria.

CUÁNTO TIEMPO PASÓ DEL ÚLTIMO GOL DEL VOLNATE DE BELGRANO

Festejo de Belgrano del gol. El 1-0 lo marcó Francisco González Metilli, su primero en el celeste. (Javier Ferreyra / La Voz)
Francisco González Metilli, quien levantó en su rendimiento, gritó el gol con el alma, junto a sus compañeros que entendieron el momento. Es que es su primer tanto con la casaca de Belgrano, y no convertía desde junio de 2023, jugando para Argentinos Juniors, contra Defensa y Justicia.

