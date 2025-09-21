Compacto de TV del empate de Instituto, cómo está en la tabla y lo que viene

Instituto igualó en un tanto en Mendoza frente a Godoy Cruz, en un partido en el que aspiró a más ante un rival sin triunfos como local. Por la novena fecha del Torneo Clausura.

Alex Luna abrió el marcador para la Gloria, a los 44 minutos del primer tiempo. Pero en un descuido el “Tomba”, dirigido por el ex Talleres Walter Ribonetto, decretó el empate por Nicolás Fernández.

En la próxima fecha Instituto volverá a Alta Córdoba, donde en la fecha pasada consiguió su primera victoria del torneo como local, el domingo 28 de septiembre a las 20.15 frente a Lanús. El pasado viernes el Granate venció a Platense 2 a 1 en La Fortaleza.

CÓMO ESTÁ INSTITUTO EN LA TABLA

Alex Luna marcó el gol de Instituto en Mendoza en el empate 1-1 con Godoy Cruz por el Torneo Clausura. (Prensa Instituto)

Con su empate en Mendoza, Instituto aparece décimo con 10 puntos en la Zona B. A dos puntos de Sarmiento, que es el último de los que entran a octavos de final. El puntero de la Zona es Deportivo Riestra, con 19 unidades.