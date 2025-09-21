Daniel Oldrá, DT de Instituto, y su partido especial: “Si lo ganábamos era justo”

“Fue difícil, difícil... Primero no llegaba nunca al partido, la semana fue larguísima. Son sensaciones por momento de alegría y tristeza a la vez. Uno se debe hoy a la camiseta de Instituto y trata de hacer lo más serio posible, lo más profesionalmente". Con la firma de Daniel Oldrá, técnico Albirrojo, que por primera vez enfrentó al Godoy Cruz donde es ídolo, con empate 1 a 1.

“Son sensaciones muy difíciles, muy encontradas, sabía por ahí qué es lo que podía suceder, traté de estar lo más tranquilo posible y y agradecer tremendamente el cariño de la gente”, afirmó emocionado.

“Son partidos muy difíciles. Tuvimos una semana dura porque uno nunca se imaginó este momento, pero el fútbol tiene estas cosas. Soy un producto de Cruz, soy un producto de los dirigentes de este club, si hoy estoy dirigiendo y estoy en otro lugar es gracias a todo eso hoy. Estoy en otra institución y soy reconocido en el fútbol argentino. Eso me lo dio mi club”, resaltó Oldrá.

Emotivo reconocimiento a Daniel Oldrá en la previa del partido ante Instituto. (Captura de TV)

“No sé si fue un tiempo para cada uno, pero creo que por ahí la situación más clara la tuvimos nosotros, si lo ganábamos era justo”, indicó el entrenador, en alusión a la jugada del ingresado Luca Klimowicz que terminó cerca del palo, y era el 2-1 para la Gloria.

MÁS FRASES DEL DT DE INSTITUTO

“Me voy contento porque el equipo hizo un buen partido y respecto de los últimos partidos hemos ido mejorando, eso es lo que más me interesa”.

“Hemos jugado contra un gran rival, que a pesar de que todavía no ganó en Mendoza tiene muy buenos futbolistas, es difícil”.

