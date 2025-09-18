Daniel Oldrá y su Instituto van contra Godoy Cruz, y habrá homenaje para el DT

A Instituto la victoria sobre Argentinos Juniors le cambió la cara, y con ese ánimo renovado enfrentará a Godoy Cruz este domingo a las 16.45, por la novena fecha del Clausura. El club mendocino en el que Daniel Oldrá es un prócer futbolístico.

Fútbol liga profesional . Instituto gano 2 a 0 a Argentinos Juniors en Alta Córdoba. Ramiro Pereyra/LaVoz

Será la primera vez que el “Gato” Oldrá se vea las caras con Godoy Cruz de manera oficial, club en el que fue futbolista, coordinador general y entrenador. Es por esto que la dirigencia del “Tomba” prepara un homenaje para el entrenador, quien prefirió no hablar públicamente a lo largo de la semana.

De más está decir que es espera un cálido recibimiento de los hinchas locales, para manifestar la idolatría por el DT, quien al dejar el cargo en 2024 lloró durante la conferencia de prensa.

EMPATÓ LA RESERVA DE INSTITUTO

Este jueves la Reserva de Instituto igualó 1 a 1 con su par de Lanús, por la fecha 10 del Torneo Proyección. Se cortó la seguidilla de cinco victorias consecutivas, y no alcanzó para trepara la punta de la Zona B. Es escolta de Rosario Central, un punto abajo con 21.

La reserva de Instituto en el partido ante Lanús. (Prensa IACC).

El equipo dirigido por Bruno Martelotto abrió al cuenta por intermedio de Nehuén Mendoza, a los 37 del primer tiempo. Y se lo empataron a los 7 del complemento. En la próxima fecha visitará a San Martín de San Juan.