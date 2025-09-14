Vía Córdoba / Video

Resumen de TV de Instituto ante Argentinos: cómo quedó en la tabla y lo que viene

La Gloria volvió a ganar después de seis partidos y, aunque todavía está afuera de los clasificados, hay más optimismo.

Matías Candoli
14 de septiembre de 2025,

Instituto recibió a Argentinos Juniors por la octava fecha de la Liga Profesional 2025. (Ramiro Pereyra / La Voz)

En un partido muy trabado y muy polémico, Instituto derrotó por 2 a 0 a Argentinos Juniors en Alta Córdoba con goles de Alex Luna y de Gastón Lodico, ambos con penales bastantes polémicos sancionados por el árbitro Nazareno Arasa.

Aunque en el juego, la Gloria se mostró un poco superior a su rival, recién lo pudo doblegar con un penal cobrado en el final del primer tiempo que Luna transformó en el 1 a 0. Lodico, en el final del partido, por la misma vía selló el resultado.

CÓMO QUEDÓ EN LA TABLA Y LO QUE VIENE PARA INSTITUTO

Luego de la necesaria victoria que cortó con la racha de 383 minutos sin convertir y seis partidos sin ganar, Instituto festejó en Alta Córdoba ante el Bicho de La Paternal.

Con este triunfo llegó a los nueve puntos en la Zona A y se encuentra en la 11° puesto. La misma cantidad de unidades que Atlético Tucumán, el octavo más Sarmiento y San Martín de San Juan.

El próximo rival en el camino de Instituto es Godoy Cruz, en Mendoza, el domingo 21 de septiembre, a las 16.45 por la fecha 9 del Clausura. Por la décima jugará en Córdoba ante Lanús, el 28 de septiembre, a las 20.15.

