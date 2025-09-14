En juego: Instituto le gana a Argentinos Juniors en el cierre del primer tiempo por la fecha 8 del Clausura

Con su necesidad de triunfo y las falencias para definir a cuestas, Instituto recibe a Argentinos Juniors con el objetivo de conseguir su primera victoria en Córdoba por el Torneo Clausura. Y lo está logrando. En el cierre del primer tiempo Alex Luna, de penal, adelantó a los locales.

La única victoria de la Gloria fue en la primera fecha, en La Plata sobre Gimnasia. Donde anotó uno de los dos goles convertidos en el torneo. El otro fue en el empate con Platense como local. Sólo dos goles, apenas uno más que Aldosivi, el equipos menos efectivo de la competencia.

EL PARTIDO ENTRE INSTITUTO Y ARGENTINOS JUNIORS

En los primeros minutos, la presión alta de Instituto hizo provocar algunos errores de salida de Argentinos y pudo llegar a generar algo de peligro con algunos disparos de Puebla desde afuera del área.

Instituto recibió a Argentinos Juniors por la octava fecha de la Liga Profesional 2025. (Ramiro Pereyra / La Voz)

Recién a los 22, el equipo visitante pudo levantar un poco el asedio apelando a su habitual toque desde la mitad de la cancha. En ese momento llegó con un cabezazo de Alan Lescano que pasó cerca.

En el final del primer tiempo, el equipo de La Paternal se hizo dueño de la pelota y de las situaciones. Manuel Roffo se lució, a los 38, tapando una gran jugada colectiva del rival.

Antes del penal para #Instituto, Matías Giménez Rojas lo tuvo para #ArgentinosJuniors, pero Roffo se lució con un atajadón #TorneoBetanoClausura #LPFxESPN pic.twitter.com/Ny8a9YIS23 — 𝐊𝐞𝐯𝐢𝐧 𝐀𝐫𝐞𝐜𝐨 🇦🇷🏆 (@kevinareco20) September 14, 2025

Luego, lo tuvo la Gloria con una contra que atajó Diego Rodríguez y, en la jugada siguiente hubo agarrón en el área y el árbitro Nazareno Arasa cobró penal.

Luego de muchas discusiones, fue Alex Luna quien se encargó de convertir el 1 a 0 con un derechazo al medio para darle alegría a los más de 25 mil hinchas albirrojos que se llegaron al estadio Juan Domingo Perón.

LE SACUDIÓ EL ARCO: Alex Luna marcó el 1-.0 de Instituto ante Argentinos en el #TorneoClausura.



📺 #ESPN pic.twitter.com/iV3NLa5H8B — SportsCenter (@SC_ESPN) September 14, 2025

En el segundo tiempo, Instituto se plantó en su campo eligiendo esperar a su rival y tratando de salir de contra. Los dirigidos por Nicolás Diez trataron de atacar, con paciencia, para abrir la férrea defensa.

A los 15, Matías Giménez tuvo la más chance más clara para empatar en un mano a mano que definió a un palo. En el rebote, Molina no pudo pegarle bien y la pelota se fue por arriba del travesaño.

INSTITUTO SE SALVÓ DE MILAGRO: entre el palo y los defensores dejando la vida, Argentinos no pudo marcar el empate en Córdoba.



📺 #ESPN pic.twitter.com/7MkAuwW8d3 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 14, 2025

CÓMO LLEGA INSTITUTO

A Instituto le cuesta muchísimo llegar al gol, y para el compromiso de este domingo Daniel Oldrá se quedará además sin tres de sus hombres de la ofensiva: Manuel Romero, Matías Fonseca y Jermías Lázaro.

𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗗𝗢𝗦 - Fecha 8 ⚪️🔴



Estos son los citados por Daniel Oldrá y su cuerpo técnico para recibir a Argentinos Juniors.



🏥 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐦𝐞́𝐝𝐢𝐜𝐨:



- Matias Klimowicz: continúa con la última parte del proceso de rehabilitación y la semana próxima se suma a los… pic.twitter.com/05QEV9XnXy — Instituto ACC (@InstitutoACC) September 13, 2025

El paraguayo Romero no se recuperó de una una lesión muscular tipo 1 en el recto femoral derecho. El uruguayo Fonseca presenta una distensión muscular en el isquiotibial del muslo izquierdo y el Lázaro quedó descartado por una distensión en el isquiotibial derecho.

Otra baja para Oldrá es la del arquero Joaquín Papaleo, con una lesión tipo 1 en la unión miotendinosa del recto femoral derecho. Con lo que el relevo de Manuel Roffo será Emanuel Sittaro.

Ante esto, el DT Albirrojo volvería a ubicar como delantero de área a Nicolás Cordero, con el acompañamiento de Alex Luna y Damián Puebla. Y reforzará el mediocampo con el ingreso de Stéfano Moreyra.

ASÍ VIENE ARGENTINOS CONTRA INSTITUTO

Por ahora fuera del lote de clasificación en el Clausura, Argentinos se enfocó en la Copa Argentina y es semifinalista tras dejar en el camino a Lanús. Y espera al ganador del cruce Belgrano-Newell’s del próximo miércoles.

La movilidad de su mediocampo con los talentosos Alan Lescano y Hernán López Muñoz, y la vigencia goleadora del ex Talleres, Tomás Molina, entre los puntos altos del “Bicho”.

FORMACIONES DE INSTITUTO Y ARGENTINOS

Instituto: Manuel Roffo; Mosevich, Nicolás Zalazar y Fernando Alarcón; Emanuel Beltrán, Stefano Moreyra, Gastón Lodico y Lucas Rodríguez; Alex Luna y Damián Puebla; Nicolás Cordero DT: Daniel Oldrá.

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Erick Godoy, Francisco Álvarez y Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Hernán López Múñoz; Nicolás Oroz, Tomás Molina y Matías Giménez. DT: Nicolás Diez.