El penal y el gol de Alex Luna para Instituto ante Argentinos Juniors en Alta Córdoba

Le hacía falta una alegría a Instituto que no marcaba goles desde hacía 383 minutos. El partido ante Argentinos Juniors, por la fecha 8 del Clausura, era la chance y, en el cierre del primer tiempo, llegó el desahogo.

En la jugada anterior, Manuel Roffo le había sacado el gol a Matías Giménez en lo que fue una gran jugada colectiva para el equipo de La Paternal.

EL PENAL Y EL GOL DE INSTITUTO A ARGENTINOS JUNIORS

En el cierre de la primera etapa, llegó un córner para Instituto que, agarrones mediante, derivó en un penal sancionado con mucha convicción por el árbitro Nazareno Arasa.

Luego de muchas protestas del equipo visitante, fue Alex Luna quien con un derechazo, fuerte al medio, terminó con la sequía de goles del equipo dirigido por Daniel Oldrá.

Aquí la definición del exjugador de Independiente que gritó con todo su tanto para que el equipo se ponga arriba en el marcador en Alta Córdoba: