La Reserva de Instituto puso quinta; campañón de la Gloria en el Torneo Proyección

La Reserva de Instituto, conducida por Bruno Martelotto, venció 3 a 1 a Godoy Cruz en Mendoza, y se ubica a un punto de la cima en la Zona B del Torneo Proyección 2025. Con cinco victorias consecutivas.

Los goles Albirrojos fueron convertidos por Uriel Guzmán por duplicado, y Valentino Arro. Es el quinto triunfo al hilo de Instituto, para ubiarse a un punto de Rosario Central, puntero de la zona, que venció a Talleres ayer miércoles.

Bruno Martelotto, DT de la Reserva de Instituto. (IACC).

La Gloria formó con El Albirrojo formó con Lautaro Espeche; Juan Pablo Albarracín, Lucas Olivera, Genardo Ordoñez y Lautaro Ludueña; Guzmán, Arro y Luca Rafaelli; Ignacio Marasca, Lorenzo Albarracín y Nehuén Mendoza.

¡𝗚𝗥𝗔𝗡 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 𝗗𝗘 𝗟𝗢𝗦 𝗣𝗜𝗕𝗘𝗦! 🔥#Instituto venció 3 a 1 a Godoy Cruz en Mendoza y se afianza en la tabla de posiciones 💪🏻



🥅 Uriel Guzmán x2 y Valentino Arro anotaron para el albirrojo.#ReservaGloriosa 🇦🇹#TorneoProyección ⚽️ pic.twitter.com/lQcpvNtJDn — Instituto ACC (@InstitutoACC) September 11, 2025

Instituto le ganó en forma sucesiva 3-0 a Ferro, 1-0 a San Lorenzo, 3-0 a Independiente, 1-0 a Unión y ahora 3-1 a Godoy Cruz. Ganó seis, empató dos y perdió sólo un partido en el torneo. En la próxima fecha se topará con Lanús.

BENDICIÓN AL ESTADIO DE INSTITUTO

El arzobispo Ángel Rossi visitó el estadio de Instituto y declaró al club de Alta Córdoba como Estación de Peregrinación del Jubileo 2025.

Instituto recibió la bendición del arzobispo de Córdoba en el Monumental. (Prensa IACC).

Rossi, reconocido por su pasión por el fútbol y por ser hincha de Belgrano, bendijo a la institución, a sus dirigentes, socios y simpatizantes, y especialmente a los jóvenes deportistas que forman parte de la familia gloriosa.

La ceremonia fue recibida con entusiasmo por los hinchas albirrojos, que atraviesan un momento de incertidumbre en lo deportivo. El equipo acumula seis partidos sin triunfos y apenas dos goles en el campeonato, con una sequía que ya lleva tres encuentros sin convertir.