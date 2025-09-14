Daniel Oldrá, después del triunfo de Instituto: “Había que ganar cueste lo que cueste”

Luego del triunfo de Instituto en Alta Córdoba ante Argentinos Juniors por 2 a 0 con dos polémicos penales convertidos por Alex Luna y Gastón Lodico en los cierres de ambas etapas, hubo momento para el análisis.

En Alta Córdoba se valoró mucho el crecimiento en nivel del juego del equipo que volvió a ganar después de seis partidos y a convertir después de 383 minutos.

LA PALABRA DE DANIEL OLDRÁ, DT DE INSTITUTO

En la conferencia de prensa habitual, quien se refirió al triunfo fue Daniel Oldrá. El entrenador albirrojo valoró lo hecho por sus dirigidos ante el Bicho de La Paternal.

Instituto recibió a Argentinos Juniors por la octava fecha de la Liga Profesional 2025. (Ramiro Pereyra / La Voz)

"Desde que llegué no había podido ganar de local y era una deuda pendiente. Hoy había que ganar cueste lo que cueste y lo pudimos hacer ante un gran rival como es Argentinos", dijo el Gato.

Instituto recibió a Argentinos Juniors por la octava fecha de la Liga Profesional 2025. (Ramiro Pereyra / La Voz)

También opinó: “Hoy el equipo estuvo sólido. Vamos partido a partido. A través de la solidez vamos encontrando el equipo y estoy seguro que a partir de esto sé que como equipo vamos a crecer”.

Sobre el cambio de esquema para jugar con cinco defensores, el entrenador albirrojo explicó: “No me quiero ni casar ni quedarme con un sistema u otro, hoy el equipo estuvo mucho más sólido”.