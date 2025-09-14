Vía Córdoba / Video

La jugadas sancionadas por el árbitro Nazareno Arasa fueron protestadas por el equipo visitante. Los dos volantes marcaron en el cierre de cada etapa para la Gloria.

Matías Candoli

14 de septiembre de 2025,

Instituto recibió a Argentinos Juniors por la octava fecha de la Liga Profesional 2025. (Ramiro Pereyra / La Voz)

Le hacía falta una alegría a Instituto que no marcaba goles desde hacía 383 minutos. El partido ante Argentinos Juniors, por la fecha 8 del Clausura, era la chance y, en el cierre del primer tiempo, llegó el desahogo. También festejaron en el final del juego con otro penal de Lodico.

En la jugada anterior al primer gol, Manuel Roffo le había sacado el gol a Matías Giménez en lo que fue una gran jugada colectiva para el equipo de La Paternal.

EL PENAL Y EL GOL DE INSTITUTO A ARGENTINOS JUNIORS

En el cierre de la primera etapa, llegó un córner para Instituto que, agarrones mediante, derivó en un penal sancionado con mucha convicción por el árbitro Nazareno Arasa.

Luego de muchas protestas del equipo visitante, fue Alex Luna quien con un derechazo, fuerte al medio, terminó con la sequía de goles del equipo dirigido por Daniel Oldrá.

Aquí la definición del exjugador de Independiente que gritó con todo su tanto para que el equipo se ponga arriba en el marcador en Alta Córdoba:

Al final del juego llegó el segundo penal que también sancionó con bastantes protestas el árbitro Nazareno Arasa. Esta vez fue Gastón Lodico quien se encargó de poner el 2 a 0 con el que la Gloria terminó de coronar un triunfo necesario.

