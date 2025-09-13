Vía Córdoba / Liga Profesional

Instituto con tres ausencias en la ofensiva: cómo rearma el ataque ante Argentinos

En busca de su primer triunfo en Córdoba, recibe al “Bicho” este domingo. Los cambios de Daniel Oldrá.

Jorge Nahúm
13 de septiembre de 2025,

El paraguayo Manuel Romero no se recuperó de una lesión y es baja en Instituto.

Con apenas dos goles en siete fechas, Instituto es la delantera menos efectiva de la Zona B del Clausura. Y además de esa falencia, para este domingo contra Argentinos Juniors le faltarán tres hombres de ataque, por sendas lesiones.

Matias Fonseca, delantero de Instituto. (Prensa IACC).
Manuel Romero y Matías Fonseca, dos de los refuerzos que se sumaron, y el juvenil Ezequiel Lázaro, quedaron al margen de la lista de concentrados por una lesión muscular tipo 1 en el recto femoral derecho; una distensión muscular en el isquiotibial del muslo izquierdo y una distensión en el isquiotibial derecho; respectivamente.

Ante estas ausencias, Daniel Oldrá le dará otra oportunidad como delantero de área a Nicolás Cordero, secundado por Alex Luna. La buena noticia para el DT Albirrojo es que Luca Klimowicz vuelve a estar a disposición.

Daniel Oldrá, DT de Instituto, en el partido ante Platense. (Ramiro Pereyra / La Voz)
La probable formación de Instituto sería con Manuel Roffo; Juan Franco, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón y Elías Pereyra; Gastón Lodico, Stéfano Moreyra, Francis Mac Allister y Puebla o Jonás Acevedo; Luna y Cordero.

Nicolás Cordero, delantero de Instituto, en el amistoso ante Belgrano. (IACC).
QUIÉNES CONCENTRARON EN INSTITUTO

  • Arqueros: Manuel Roffo y Emanuel Sittaro.
  • Defensores: Juan Franco, Fernando Alarcón, Nicolás Zalazar, Gonzalo Requena, Leonel Mosevich, Emanuel Beltrán, Elías Pereyra, Lucas Rodríguez.
  • Volantes: Jonás Acevedo, Stefano Moreyra, Gastón Lodico, Franco Díaz, Matías Gallardo, Ignacio Méndez, Damián Puebla, Francis Mac Allister.
  • Delanteros: Alex Luna, Lorenzo Albarracín, Nicolás Cordero, Luca Klimowicz, Jhon Córdoba.

