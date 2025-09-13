Instituto con tres ausencias en la ofensiva: cómo rearma el ataque ante Argentinos

Con apenas dos goles en siete fechas, Instituto es la delantera menos efectiva de la Zona B del Clausura. Y además de esa falencia, para este domingo contra Argentinos Juniors le faltarán tres hombres de ataque, por sendas lesiones.
Manuel Romero y Matías Fonseca, dos de los refuerzos que se sumaron, y el juvenil Ezequiel Lázaro, quedaron al margen de la lista de concentrados por una lesión muscular tipo 1 en el recto femoral derecho; una distensión muscular en el isquiotibial del muslo izquierdo y una distensión en el isquiotibial derecho; respectivamente.
Ante estas ausencias, Daniel Oldrá le dará otra oportunidad como delantero de área a Nicolás Cordero, secundado por Alex Luna. La buena noticia para el DT Albirrojo es que Luca Klimowicz vuelve a estar a disposición.
La probable formación de Instituto sería con Manuel Roffo; Juan Franco, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón y Elías Pereyra; Gastón Lodico, Stéfano Moreyra, Francis Mac Allister y Puebla o Jonás Acevedo; Luna y Cordero.
QUIÉNES CONCENTRARON EN INSTITUTO
- Arqueros: Manuel Roffo y Emanuel Sittaro.
- Defensores: Juan Franco, Fernando Alarcón, Nicolás Zalazar, Gonzalo Requena, Leonel Mosevich, Emanuel Beltrán, Elías Pereyra, Lucas Rodríguez.
- Volantes: Jonás Acevedo, Stefano Moreyra, Gastón Lodico, Franco Díaz, Matías Gallardo, Ignacio Méndez, Damián Puebla, Francis Mac Allister.
- Delanteros: Alex Luna, Lorenzo Albarracín, Nicolás Cordero, Luca Klimowicz, Jhon Córdoba.