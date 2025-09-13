Instituto con tres ausencias en la ofensiva: cómo rearma el ataque ante Argentinos

Con apenas dos goles en siete fechas, Instituto es la delantera menos efectiva de la Zona B del Clausura. Y además de esa falencia, para este domingo contra Argentinos Juniors le faltarán tres hombres de ataque, por sendas lesiones.

Matias Fonseca, delantero de Instituto. (Prensa IACC).

Manuel Romero y Matías Fonseca, dos de los refuerzos que se sumaron, y el juvenil Ezequiel Lázaro, quedaron al margen de la lista de concentrados por una lesión muscular tipo 1 en el recto femoral derecho; una distensión muscular en el isquiotibial del muslo izquierdo y una distensión en el isquiotibial derecho; respectivamente.

Ante estas ausencias, Daniel Oldrá le dará otra oportunidad como delantero de área a Nicolás Cordero, secundado por Alex Luna. La buena noticia para el DT Albirrojo es que Luca Klimowicz vuelve a estar a disposición.

Daniel Oldrá, DT de Instituto, en el partido ante Platense. (Ramiro Pereyra / La Voz)

La probable formación de Instituto sería con Manuel Roffo; Juan Franco, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón y Elías Pereyra; Gastón Lodico, Stéfano Moreyra, Francis Mac Allister y Puebla o Jonás Acevedo; Luna y Cordero.

Nicolás Cordero, delantero de Instituto, en el amistoso ante Belgrano. (IACC).

QUIÉNES CONCENTRARON EN INSTITUTO