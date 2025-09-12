Instituto y la formación para volver al gol, y al triunfo, frente a Argentinos

Instituto trató de perfilarse mejor en este paréntesis en el torneo, porque al equipo de Daniel Oldrá le falta gol y por ende, victorias. Sólo ganó en el debut, contra Gimnasia en La Plata, y no conoce el triunfo jugando en Córdoba. Este domingo lo intentará frente al vistoso Argentinos Juniors, a las 15 en Alta Córdoba.

Al técnico Albirrojo no le sobran variantes para peor, tres piezas de la ofensiva están en duda. El uruguayo Matías Fonseca (con un corte), el extremo paraguayo Manuel Romero(muscular), a quien ya utilizó como delantero de área, y Jeremías Lázaro, casi descartado, porque las lesiones no le dan tregua.

Manuel Romero, el delantero paraguayo de Instituto. (Prensa IACC).

Más allá de la búsqueda de más goles, ya que Instituto apenas convirtió dos y es el menos efectivo de la Zona B, y sólo aventaja a Aldosivi con uno; Oldrá hará ajustes también en el medio campo. Sobre todo en la marca, porque su equipo es a la vez uno de los que más goles concedió.

Stefano Moreyra, volante de Instituto. (IACC).

Stéfano Moreyra entraría entre los once para dar más batalla contra un rival cuyo punto fuerte es la movilidad y buen pie de sus volantes. El “Bicho” no está entre los clasificados en el Clausura, pero sí sacó pasaje para semifinales de Copa Argentina(espera al ganador de Belgrano-Newell’s.

ASÍ FORMARÍA INSTITUTO

Manuel Roffo; Juan Franco; Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón y Elías Pereyra; Gastón Lodico, Francis Mc Allister y Moreyra; Luna; Romero y Fonseca o Damián Puebla. La alineación que pondrá en cancha Daniel Oldrá contra Argentinos.