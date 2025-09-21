Instituto sigue con signos de recuperación y se trae un empate de Mendoza

Tonificado por ganar en la fecha pasada ante un rival encumbrado, Instituto le empató a Godoy Cruz 1 a 1 en Mendoza y ratificó en parte lo mostrado contra Argentinos Juniors. Alex Luna volvió a convertir y es otra buena noticia para la Gloria.

De la mano de su jugador distinto, Instituto abrió la cuenta a los 44 del primer tiempo, pero en un descuido en el comienzo del complemento, el “Tomba” lo empató por intermedio de Fernández.

Ese segundo tiempo fue lo mejor del partido, e Instituto estuvo más cerca de quedarse con todo, como en una escapada del ingresado Luca Kilimowicz, que definió y se fue apenas desviada. Termina siendo un punto valioso para la Gloria, aunque pudo haber aspirado a más, contra un rival que todavía no ganó como local en el torneo.

La Gloria ganó después de seis fechas, primera victoria como local y para Daniel Oldrá desde que asumió como DT Albirrojo. Será un domingo especial para el “Gato”, ya que enfrentará por primera vez a un Godoy Cruz donde es ídolo, y que le brindará un reconocimiento.

Daniel Oldrá, DT de Instituto, en el partido ante Platense. (Ramiro Pereyra / La Voz)

CÓMO LLEGA INSTITUTO

Con línea de cinco en el fondo como retoque táctico, y el repunte de alguno de sus jugadores más importantes, Instituto derrotó con autoridad a Argentinos, más allá de la polémica por los dos penales que le concedieron.

𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗗𝗢𝗦 - Fecha 9 ⚪️🔴



Estos son los citados por Daniel Oldrá y su cuerpo técnico para visitar a Godoy Cruz en Mendoza.



🏥 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐦𝐞́𝐝𝐢𝐜𝐨:



- Facundo Suárez, Manuel Romero, Matías Fonseca, Jeremías Lázaro y Joaquín Papaleo continúan con sus respectivos… pic.twitter.com/9f6vtO9Eh9 — Instituto ACC (@InstitutoACC) September 20, 2025

Daniel Oldrá ratificará el once titular, con los cinco en el fondo y con Alex Luna más de punta, ya que parte de la dotación ofensiva sigue afuera por lesiones: el paraguayo Manuel Romero, el uruguayo Matías Fonseca y el juvenil Ezequiel Lázaro.

Instituto recibió a Argentinos Juniors por la octava fecha de la Liga Profesional 2025. (Ramiro Pereyra / La Voz)

ASÍ ESPERA GODOY CRUZ A INSTITUTO

Dirigido por Walter Ribonetto, ex Talleres, Godoy Cruz levantó en las últimas fechas pero aún no consiguió triunfos como local. Repetiría la formación del empate con Barracas Central, sin su figura, Santino Andino, con dos fechas de castigo por la expulsión contra Platense.