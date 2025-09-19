Instituto y la visita a Godoy Cruz este domingo: equipo que gana no se toca

Volvió al triunfo Instituto, primera vez en Córdoba, y aspira a repetir este domingo en Mendoza, a las 16.45 por la novena fecha del Torneo Clausura frente a Godoy Cruz. Y Daniel Oldrá repetiría la formación del 2-0 contra el “Bicho”.

Para el DT Albirrojo será un domingo especial, ya que por primera vez desde su salida en 2024 enfrentará al club en el que fue futbolista, manager y entrenador, y que lo espera con el afecto de su gente y con un reconocimiento a su trayectoria.

Instituto recibió a Argentinos Juniors por la octava fecha de la Liga Profesional 2025. (Ramiro Pereyra / La Voz)

Además de respaldar a los titulares, el “Gato” mantendrá en escena el sistema de juego con cinco defensores que le dio más solidez y firmeza ante Argentinos, el 5-2-3. En parte se dio también por las ausencias de varias de las alternativas en el plantel para la ofensiva, caso Matías Fonseca y Manuel Romero.

La formación de la Gloira sería entonces con Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Nicolás Zalazar, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón y Lucas Rodríguez; Stefano Moreyra y Gastón Lodico; Alex Luna, Damián Puebla y Nicolás Cordero.

ASÍ ESPERA GODOY CRUZ A INSTITUTO

Walter Ribonetto, extécnico de Talleres, será rival de Instituto con Godoy Cruz (Facundo Luque / La Voz)

Godoy Cruz, dirigido por Walter Ribonetto, levantó en puntos en las dos últimas fechas, al vencer a Platense y empatar con Barracas Central como local. Pondrá en cancha ante Instituto a Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza y Andrés Meli; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Pol Fernández y Bastián Yáñez; Agustín Auzmendi y Luca Martínez Dupuy.