Adrián Spörle, titular en Belgrano: cómo pensar sólo en Barracas, con Talleres en la próxima

Belgrano sigue en estado de gracia por los seis goles a Newell’s en dos victorias que lo colocaron en semifinales de Copa Argentina y de nuevo en el grupo de equipos que clasifican a octavos de final en el Torneo Clasura. Con varios desafíos por delante, incluido el clásico con Talleres.

De cualquier modo, los integrantes del plantel mantienen los pies en la tierra, como lo manifestó el lateral volante Adrián Spörle. “El fútbol argentino es muy peleado y muchas veces un solo resultado te cambia tu puesto en tabla. Pero lo importante es que el equipo acomodó algunas cosas y pudo demostrar la jerarquía que tiene, además los chicos de arriba pudieron marcar y hacer la diferencia”, señaló en el contacto con la prensa tras la práctica.

Entrenamiento de fútbol de Belgrano en el Predio de Villa Esquiú. (José Gabriel Hernández / La Voz)

El fíxture marca que Belgrana visitará este lunes a Barracas Central, escolta de la Zona A y a tres puntos del Celeste. Y posteriomente, será el duelo con Talleres en el Kempes.

“Tenemos que ir partido a partido, no pensar mucho más adelante. El lunes tenemos el cruce con Barracas, que es un rival duro y está arriba en la tabla, pero si ganamos los igualamos en puntos y eso es importante. Después será el tiempo de pensar en lo que se viene que serán juegos complicados”, opinó Spörle.

“Hay que tratar de enfocarse en lo que viene, no pensar en la semifinal de la Copa o el clásico con Talleres, porque primero está el partido del lunes y tenemos que ir paso a paso”, insistió.

Y sobre cómo jugarle a Barracas, planteó: “Tenemos que ir y hacer nuestro juego, con el cuidado que se tiene en todos los partidos. Lo que se debe buscar es repetir lo que se hizo en los últimos dos encuentros frente a Newell’s”.

REFUERZO DE BELGRANO Y TITULAR

“La línea de tres me permite soltarme y estar más cerca del área rival. Siempre fui alguien más de ataque que de juego defensivo. Y al mismo tiempo la línea de cuatro te da una salida sin pelota. Por eso cada sistema tiene lo suyo”, analizó Spörle.

Los Zelarayán se unieron en el 3-0 de Belgrano. Pase de Gonzalo, y gol del Chino en Alberdi ante Newell's. (Javier Ferreyra / La Voz)

“En el equipo se manejan las dos funciones: jugar con línea de tres o de cuatro. Con ambas me siento cómodo y se va dando de acuerdo a lo que plantea el rival. Tenemos gente de experiencia, que se da cuenta en un momento del partido que se debe cambiar“.

UN POSIBLE CAMBIO EN LA DEFENSA DE BELGRANO

Leonardo Morales fue reemplazado en el entretiempo del partido con Newell’s por una contractura y entrenó diferenciado. Lo evaluarán para el lunes contra Barracas, y pero la idea es que llegue a pleno para el clásico con Talleres.

Leonardo Morales jugador de Belgrano. Prensa Belgrano

Ante esto, es probable que el lunes frente a Barracas lo reemplace Elías López, el ex Sarmiento de Junín, de buen segundo tiempo frente a Newell’s enel lateral derecho.

En el caso de Ulises Sánchez y Lucas Passerini, ausentes el lunes en el Gigante por sendas lesiones, trabajaron con el resto del plantel y estarán a disposición del DT para el compromiso ante el “Guapo”.