La agenda de Talleres y Belgrano en el Clausura, después de disputar el clásico

Días y horarios para la fecha 12 del torneo. Cuando jugará Instituto.

Jorge Nahúm

25 de septiembre de 2025,

Talleres y Belgrano, que animarán el clásico cordobés el domingo 5 de octubre a las 16.45 en el Kempes, ya conocen días y horarios para jugar por la fecha 12 del Clausura, después del derby. Y coincidirán en el día, en el cruce con rivales de La Plata. Mientras que Instiuto va un día después.

Talleres irá de visitante frente a Gimnasia el sábado 11 a las 16.45 en el marco de la Zona B, y Belgrano recibirá en Alberdi a Estudiantes, a las 21.15. La Gloria a su vez, será local de Atlético Tucumán el domingo 12 a las 16.45.

Nota en desarrollo

