Talleres Somos Todos se presentó en sociedad: la agrupación que competirá contra Andrés Fassi

Se vienen días agitados en Talleres. No sólo porque el equipo que dirige Carlos Tevez está peleando la permanencia en la Liga Profesional. Sino porque, el 19 de octubre, serán las elecciones para elegir a las autoridades del club.

En la última Asamblea de Representantes se aprobó la modificación del estatuto que permite la reelección de Andrés Fassi, actual presidente de la T.

“TALLERES SOMOS TODOS” CON ROMÁN HUESPE COMO CANDIDATO

Precedido de un video emotivo que se difundió en el patio de un local gastronómico elegido para presentar la agrupación, llegó el momento en el que se dio a conocer quién la encabezará como candidato a presidente en las elecciones.

Presentación de la lista Talleres somos todos Foto: Ramiro Pereyra / La Voz

El indicado es Román Huespe, de 52 años con una Maestría en Administración de Empresas y que actualmente se desempeña como asesor legislativo. Fue uno de los pocos asambleistas que no aprobó la renovación del estatuto el 27 de julio pasado que permitió la reelección de Andrés Fassi como autoridad máxima de la T.

Presentación de la lista Talleres somos todos Foto: Ramiro Pereyra / La Voz

En la presentación, Huespe aclaró: “Somos alternativa, no oposición. Estamos preparados para agarrar el club en el contexto en el que esté. Muchos de los que están acá formaron parte del club cuando estaba en el Argentino A. Vamos a ser una opción muy importante para los socios. Estamos felices de que los socios puedan votar”.

Y añadió: “Sentimos que Talleres tienen que hacer esto que estamos haciendo, tiene que poner los pies en la tierra. No hacen falta conferencias fastuosas. Esto lo hicimos nosotros los socios. Ellos son socios con antigüedad y que van a estar en la lista. Los que hicieron el video, los de comunicación, son socios que se pusieron a cuestas el trabajo de la comunicación, desde la pasión. Estamos en épocas en que la dirigencia tiene que manejarse con humildad, tiene que escuchar, tiene que participar, tiene que generar construcciones colectivas”.

Presentación de la lista Talleres somos todos Foto: Ramiro Pereyra / La Voz

También, sin nombrarlo directamente, se refirió a Fassi: “Ya me estoy imaginando, ya debe estar trabajando en el render del estadio. Creo que tenemos que hacer esto: poner los pies en la tierra, tener humildad, escuchar al socio, pensar en cómo gestionar un Talleres grande, un Talleres de todos”.

Presentación de la lista Talleres somos todos Foto: Ramiro Pereyra / La Voz

En la conferencia se vio acompañado por ex directivos albiazules como Osvaldo Tahan, Marcelo Brussa y José Tannus Rufeil. También se encontraban David Díaz y Santiago del Sotto, exdefensores de Talleres en el ascenso del 98 y campeones de la Conmebol al año siguiente.

También hizo un anuncio: “A partir del día jueves, vamos a estar mandando en nuestras redes las 15 ideas madre de nuestro proyecto. Pero ¿por qué lo vamos a hacer así? Porque queremos que todos participen, que todos interactúen, que todos nos digan qué opinan, qué aportan".