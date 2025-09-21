Carlos Tevez: “Se vio un Talleres que cuando tiene que jugar, juega y cuando...”

Talleres jugó una carta brava en Arroyito, y empató con Rosario Central 1 a 1, como antes lo había hecho frente a Tigre, también de visitante. Y mostrando una evolución. Lo que reconforta a su técnico, Carlos Tevez.

“Hoy el equipo me representó. Empezamos a trabajar en equipo y se vio. Se vio un Talleres que cuando tiene que jugar, juega, y cuando tiene que meter, mete”, resumió el “Apache”.

Talleres cortó por Valentín Depietri una racha de 603 minutos sin covertir goles, pero no gana desde la segunda fecha del Clausura, cuando venció a Independiente en Avellaneda 2-1, en hasta aquí su única victoria.

Talleres visitó a Rosario Central por la Liga Profesional. (Prensa Talleres)

PARTIDO CALIENTE DE TALLERES

Mucho en juego en Rosario y se notó, con varios entredichos en el primer tiempo, incluso de Carlos Tevez con Ariel Holan, el entrenador de Central. Sobre el final del encuentro fue visible el fastidio cuando Luis Lobo Medina dio nueve minutos más de tiempo adicionado (fueron once en total), y se fue expulsado el hermano de Tevez, colaborador en el cuerpo técnico.

Ángel Di María. Rosario Central vs Talleres de Córdoba. Foto: FOTOBAIRES Fecha 9 Torneo Clausura Liga Profesional.

Justamente, el DT del equipo rosarino declaró: “Muchos empates son calcados, los equipos rivales con poco se llevan mucho. Merecemos ganar los partidos pero el fútbol tiene estas cosas”. En esa sintonía Ángel Di María se quejó de que Talleres “hizo tiempo, hasta en el descuento”.