Talleres cambió la cara, pero Valentín Depietri avisó: “Todavía no ganamos nada”

El último gol de Talleres en el Clausura había sido obra de Valentín Depietri. Y el delantero volvió a anotar, cortando la racha siete fechas después. Fue el destacado del equipo en el empate con Rosario Central, y es el que más intenta en el equipo de Carlos Tevez, que procura despegarse de la zona roja del descenso.

Con el empate 1 a 1 en Arroyito, terminó con 603 minutos sin festejos para el Albiazul. Falta volver al triunfo, pero el punto cotiza porque la T ahora aventaja por dos unidades a Aldosivi y San Martín de San Juan en la tabla anual.

Talleres visitó a Rosario Central por la Liga Profesional. (Prensa Talleres)

“El área estaba mojada, Federico Girotti me lo hizo notar y el propio lateral me dijo que no esperaba que la pelota picara así. Justo me cayó en la cabeza y pude marcar”, relató Depietri sobre su gol. El séptimo en 86 partidos desde que se sumó a Talleres.

“Hay que seguir. Todavía no ganamos nada. Tenemos que tratar de ganar, es lo que necesitamos pero el punto sirve para salir un poco más. Ahora, a buscar los tres puntos con Sarmiento. Hay mucho positivismo", añadió el delantero.

#Talleres | El autor del gol Valentín Depietri hablo tras el empate en Rosario. pic.twitter.com/Gj6OVi6xvp — Fanáticos LV2 (@Fanaticos_LVDOS) September 22, 2025

Y completó: “Sabíamos que el punto era importante. Los chicos dejaron todo adentro de la cancha aún con nos quedamos con 10. Eso es para destacar".

QUÉ LE RESPONDIÓ EL GOLEADOR DE TALLERES A DI MARÍA

Ángel Di María, figura de Rosario Central, se quejó de que Talleres demoró el juego. Incluso en el tiempo adicionado por Luis Lobo Medina.

Ángel Di María. Rosario Central vs Talleres de Córdoba. Foto: FOTOBAIRES Fecha 9 Torneo Clausura Liga Profesional.

“No lo veo así. En el primer tiempo sentimos que las chiquitas iban un poco para ellos. Al final, dieron 11 minutos de descuento y fue desmedido. Pero no hay que meterse en eso”, planteó Valentín Depietri,

“Rosario Central tiene jugadores de jerarquía. Ya vienen trabajando juntos. Sabíamos que iba a ser una cancha difícil. Lo pudimos sacar adelante“, finalizó el goleador Albiazul.