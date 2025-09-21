Talleres festejó doble: del grito de Depietri al gol en contra de Catalán, anulado

En un vertiginoso comienzo del segundo tiempo en Rosario, Talleres llegó al empate frente a Central por un cabezazo de Valentín Depietri, para cortar una larga sequía de goles. Y un par de minutos después se salvó, porque un gol en contra de Matías Catalán fue anulado por fuera de juego previo.

¡SALIÓ CON TODO AL ST! Valentín Depietri apareció por el segundo palo y marcó, de cabeza, el 1-1 entre Talleres y Rosario Central.



Depietri había anotado a los 3 minutos, pero casi de inmediato Central pasó al frente otra vez, por un centro de Duarte que Catalán impulsó contra la red de Guido Herrera. Había fuera de juego en el comienoz de la jugada, el VAR lo señaló y Luis Lobo Medina anuló las acciones.

LA JUGADA EN LA QUE TALLERES QUEDÓ CON 10

PROBLEMAS PARA LA T: por esta falta sobre Duarte, Navarro vio la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado en Talleres vs. Rosario Central.



No pasaron los sobresaltos para Talleres, porque en otra trepada de Duarte lo bajó Miguel Navarro cuando pisaba el área. Luis Lobo Medina vio penal, y una vez más debió chequear en el VAR. La falta fue afuera, pero el lateral venezolano vio la segunda amarilla.