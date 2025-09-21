Vía Córdoba / Video

Talleres festejó doble: del grito de Depietri al gol en contra de Catalán, anulado

Lo empató el delantero en el inicio del ST ante Rosario Central. A instancias del VAR, no convalidaron lo que era el 2 a 1 para el “Canalla”.

21 de septiembre de 2025,

El último gol de Talleres había sido de Valentín Depietri, en la segunda fecha. Y el propio delantero cortó la racha.

En un vertiginoso comienzo del segundo tiempo en Rosario, Talleres llegó al empate frente a Central por un cabezazo de Valentín Depietri, para cortar una larga sequía de goles. Y un par de minutos después se salvó, porque un gol en contra de Matías Catalán fue anulado por fuera de juego previo.

Depietri había anotado a los 3 minutos, pero casi de inmediato Central pasó al frente otra vez, por un centro de Duarte que Catalán impulsó contra la red de Guido Herrera. Había fuera de juego en el comienoz de la jugada, el VAR lo señaló y Luis Lobo Medina anuló las acciones.

LA JUGADA EN LA QUE TALLERES QUEDÓ CON 10

No pasaron los sobresaltos para Talleres, porque en otra trepada de Duarte lo bajó Miguel Navarro cuando pisaba el área. Luis Lobo Medina vio penal, y una vez más debió chequear en el VAR. La falta fue afuera, pero el lateral venezolano vio la segunda amarilla.

