Rosario Central vs Talleres por el Torneo Clausura: hora, formaciones y dónde mirar en TV

Rosario Central se prepara para enfrentar a Talleres este domingo en el estadio Gigante de Arroyito, por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. El partido significará una nueva oportunidad para que el equipo local muestre reacción en términos futbolísticos.

El historial del Canalla en el torneo muestra que, aunque no ha perdido desde la llegada de Ángel Di María, solamente consiguió dos victorias. Esa falta de contundencia preocupa a una hinchada que espera ver más que sólo paridad.

Carlos Tevez, en Tigre vs Talleres de Córdoba. Foto: FOTOBAIRES Fecha 8 Torneo Clausura Liga Profesional.

Por su parte, Talleres no llega bien al cruce: no convirtió en sus últimos seis compromisos, lo que lo tiene al borde de los puestos peligrosos de la tabla. Cada fecha sin goles se siente como otra oportunidad desperdiciada de respirar fuera de la precariedad.

Una baja sensible para Rosario Central será la de Alejo Véliz, que sufrió una lesión acromioclavicular en el hombro derecho luego del partido contra Boca. Su ausencia obliga a Holan a redefinir el ataque si quiere asegurar volumen ofensivo ante una defensa de Talleres que se abre poco.

El entrenador de Talleres, Carlos Tévez, también enfrenta presiones. El equipo cordobés busca un triunfo que le permita alejarse de la zona de descenso y recuperar algo de dignidad futbolística tras una serie de partidos sin poder meter la pelota en la red.

Di María acaba de convertir el gol del triunfo canalla ante Newell's y festeja

Ambos equipos llegan con disputas emocionales: Central querrá usar la localía para imponer su juego ofensivo, mientras que Talleres tratará de someter al contrario mediante presión alta y aprovechar contragolpes, sabiendo que su efectividad goleadora estará en el centro del debate.

En Central, jugadores como Ángel Di María, Jaminton Campaz y Santiago López lucen como los más incisivos ofensivamente, y se espera que sean protagonistas del juego para generar situaciones de gol. Talleres, en cambio, confiará mucho en la colaboración colectiva para resolver su carencia ofensiva.

El contexto es claro: una victoria para Rosario Central le permitiría afirmarse en la lucha por los puestos de clasificación a la próxima Copa Libertadores, mientras que para Talleres podría significar un respiro indispensable en su búsqueda de asegurar la permanencia en primera división.

Posible formación de Rosario Central vs Talleres

Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Víctor Malcorra; Santiago López, Ángel Di María, Jaminton Campaz y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan

Posible formación de Talleres vs Rosario Central

Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Rodrigo Guth, José Luis Palomino y Gabriel Báez; Juan Camilo Portilla, Diego Ortegoza y Rúben Botta; Valentín Depietri y Federico Girotti. DT: Carlos Tévez

Rosario Central vs Talleres por el Torneo Clausura 2025: dónde ver en vivo y datos del partido

Rosario Central recibirá a Talleres este domingo 21 de septiembre a las 19 en el estadio Gigante de Arroyito.

El árbitro designado para dirigir el partido será Luis Lobo Medina, mientras que Adrián Franklin actuará como VAR. Aspectos fundamentales en partidos cerrados donde los errores arbitrales pueden pesar.

El encuentro se podrá ver por ESPN Premium.