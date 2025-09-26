Belgrano espera a uno de sus refuerzos más rendidores para confirmar la formación del lunes

En ganador, Belgrano pasó una semana con el mejor clima, salvo por la lesión que pone en duda a uno de los defensores de mejor rendimiento hasta aquí, Leonardo Morales, para la visita del próximo lunes a Barracas Central a las 15.30. En la antesala del clásico con Talleres.

El “Yacaré” salió en el entretiempo de la victoria sobre Newell’s del pasado lunes por una contractura, que le impidió entrenar con normalidad. Lo reemplazó Elías López, el lateral derecho formado en River que sería su sustituto este lunes.

Leonardo Morales, defensor de Belgrano en el Podcast de Belgrano en el predio de Villa Esquiú, conducido por Pablo Ocampo. (Nicolás Bravo / La Voz)

Es que López rindió y la idea de Ricardo Zielinski es no apurar los tiempos de recuperación de Morales, teniendo en en cuenta que en la próxima fecha, el domingo 5 de octubre a las 16.45, es el cruce con Talleres.

Belgrano recibe en Alberdi a Newell's por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. (Javier Ferreyra)

Esté sábado habrá un nuevo ensayo en Villa Esquiú y evaluarán a Morales para determinar si juega frente al “Guapo” o lo preservan para el clásico cordobés.

LA FORMACIÓN QUE PONDRÍA BELGRANO

Belgrano se las verá con Barracas Central que es escolta del líder Unión en la Zona A, apenas tres puntos por arriba del Pirata. Y que perdió como local en la fecha pasada frente a Samiento.

Festejo de Belgrano del gol. El 1-0 lo marcó Francisco González Metilli, su primero en el celeste. (Javier Ferreyra / La Voz)

La formación Celeste este lunes sería con Nahuel Cardozo; Leonardo Morales o Elías López; Lisandro López, Alexis Maldonado y Adrián Spörle; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo y Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara.