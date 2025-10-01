Franco Jara habló del clásico Talleres-Belgrano tras la polémica con Barracas Central: “Vi...”

Franco Jara habló del clásico Talleres-Belgrano correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura Betano 2025. Luego del entrenamiento en el predio de Villa Esquiú, le preguntaron por la polémica decisión arbitral con Barracas Central.

Franco Jara habló tras la polémica con Barracas Central

"No voy a opinar nada con respecto a eso. Vi la jugada pero prefiero concentrarme en lo que viene", expresó el delantero. El árbitro Andrés Gariano, con ayuda del VAR, anuló un gol de Uvita Fernández por una supuesta infracción del goleador.

Los árbitros de Barracas-Belgrano no serán parados (Captura)

Buscando dejar de lado todo tipo de debate y discusión con las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el delantero dio sus sensaciones previas al partidazo en el Mario Alberto Kempes.

Franco Jara analizó el momento de Belgrano para el clásico con Talleres

“Belgrano llega bien, siempre hay cosas por corregir, pero este partido tiene una adrenalina diferente. Es otra motivación así que tenemos que estar lo más concentrados posibles”, contextualizó.

En sintonía, recordó que este tipo de cotejos se definen por “errores”. “Es clave mantener el arco en cero y que el equipo esté lo más solido posible para que luego los de arriba hagamos los goles”, indicó.

“Tenemos la obligación de ir a buscar los tres puntos. Quedan pocos partidos en el campeonato donde nos jugamos mucho. Llegamos en un momento donde el equipo está en la recta final y nos jugamos cosas importantes”, cerró.