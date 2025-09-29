Se viene el Talleres-Belgrano, y la decisión tomada por el “Día del club”

Talleres y Belgrano animarán una edición más de su tradicional duelo, este domingo 5 de octubre a las 16.45 en el Kempes, sólo para público Albiazul. Y como ocurre en los clásicos, suele cobrarse el “Dia del club”, con lo que los socios deben pagar entrada.

En este caso, la dirigencia que encabeza Andrés Fassi decidió que no se cobre, y los socios y socias de Talleres con la cuota al día no abonarán costos adicionales más allá de que está estipulado en el estatuto del club.

Talleres recibió a Sarmiento por la fecha 23 de la Liga Profesional. (Facundo Luque / La Voz)

Por otro lado se habilitará la venta de remanente para los no socios/as, con cupo limitado para las plateas Ardiles y Gasparini. La venta será durante la semana y se informará oportunamente la modalidad y los horarios.

Talleres festejó en el Kempes con su hinchada la obtención de la Supercopa Internacional después de ganarle a River en Paraguay. Foto Javier Ferreyra

DATOS PARA PRESENCIAR EL CLÁSICO

-Septiembre pago. La masa societaria de Talleres ingresará a la cancha con septiembre pago. El club cuenta con cerca de 70 mil personas afiliadas.

-Socios “T”, en la Tribuna Sur. Seguirán yendo a la popular Artime sin abonar ningún adicional.

-Venta remanente a no socios/as. Será en la semana y se informará oportunamente. El acceso será a plateas Gasparini y Ardiles. Sería por web.