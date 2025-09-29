Resumen de TV del empate de Belgrano, cómo quedó en la tabla y ahora, el duelo con Talleres

Si Belgrano ganaba, volvía a meterse entre los que clasifican a octavos de final del Torneo Clausura. Si lo hacía Barracas Central, era el líder de la Zona A. Terminaron en empate 1 a 1 por Franco Jara para el Celeste, y con polémicas por un gol mal anulado para el equipo de Alberdi.

Con la igualdad Belgrano quedó en el décimo puesto, un punto abajo de Central Córdoba, que es el último de los que clasifican, y con Banfield en medio, también un escalón arriba.

Todo Belgrano protesta el gol anulado en el cierre del primer tiempo ante Barracas. (Fotobaires)

En la próxima fecha el “Pirata” animará el clásico cordobés con Talleres, el domingo 5 de octubre a las 16.45 en el Kempes, habilitado sólo para público Albiazul. Ricardo Zielinski podrá contar con los titulares que jugaron este lunes, ya que no hay suspendidos ni lesionados. Leonardo Morales se recuperó de la contractura, jugó y respondió de buena manera.

Belgrano visita a Barracas Central por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. (Fotobaires)

POSICIONES ZONA A (PRIMEROS PUESTOS)