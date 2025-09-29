Vía Córdoba / Video

Resumen de TV del empate de Belgrano, cómo quedó en la tabla y ahora, el duelo con Talleres

Con el 1 a 1 frente a Barracas no pudo reinstalarse entre los ocho primeros. Se viene el clásico el domingo 5 de octubre.

Jorge Nahúm
Jorge Nahúm

29 de septiembre de 2025,

Resumen de TV del empate de Belgrano, cómo quedó en la tabla y ahora, el duelo con Talleres
El festejo de Belgrano por el 1-1 ante Barracas Central, en la antesala del clásico con Talleres (Fotobaires).

Si Belgrano ganaba, volvía a meterse entre los que clasifican a octavos de final del Torneo Clausura. Si lo hacía Barracas Central, era el líder de la Zona A. Terminaron en empate 1 a 1 por Franco Jara para el Celeste, y con polémicas por un gol mal anulado para el equipo de Alberdi.

Con la igualdad Belgrano quedó en el décimo puesto, un punto abajo de Central Córdoba, que es el último de los que clasifican, y con Banfield en medio, también un escalón arriba.

Todo Belgrano protesta el gol anulado en el cierre del primer tiempo ante Barracas. (Fotobaires)
Todo Belgrano protesta el gol anulado en el cierre del primer tiempo ante Barracas. (Fotobaires)

En la próxima fecha el “Pirata” animará el clásico cordobés con Talleres, el domingo 5 de octubre a las 16.45 en el Kempes, habilitado sólo para público Albiazul. Ricardo Zielinski podrá contar con los titulares que jugaron este lunes, ya que no hay suspendidos ni lesionados. Leonardo Morales se recuperó de la contractura, jugó y respondió de buena manera.

Belgrano visita a Barracas Central por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. (Fotobaires)
Belgrano visita a Barracas Central por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. (Fotobaires)

POSICIONES ZONA A (PRIMEROS PUESTOS)

  1. Unión de Santa Fe 17
  2. Barracas Central 16
  3. Defensa y Justicia 15
  4. Tigre 15
  5. Estudiantes 15
  6. Boca 14
  7. Argentinos 14
  8. Central Córdoba 14
  9. Banfield 14
  10. Belgrano 13

Temas Relacionados

MÁS DE Video
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS