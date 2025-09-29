Resumen de TV del empate de Belgrano, cómo quedó en la tabla y ahora, el duelo con Talleres

Si Belgrano ganaba, volvía a meterse entre los que clasifican a octavos de final del Torneo Clausura. Si lo hacía Barracas Central, era el líder de la Zona A. Terminaron en empate 1 a 1 por Franco Jara para el Celeste, y con polémicas por un gol mal anulado para el equipo de Alberdi.
Con la igualdad Belgrano quedó en el décimo puesto, un punto abajo de Central Córdoba, que es el último de los que clasifican, y con Banfield en medio, también un escalón arriba.
En la próxima fecha el “Pirata” animará el clásico cordobés con Talleres, el domingo 5 de octubre a las 16.45 en el Kempes, habilitado sólo para público Albiazul. Ricardo Zielinski podrá contar con los titulares que jugaron este lunes, ya que no hay suspendidos ni lesionados. Leonardo Morales se recuperó de la contractura, jugó y respondió de buena manera.
POSICIONES ZONA A (PRIMEROS PUESTOS)
- Unión de Santa Fe 17
- Barracas Central 16
- Defensa y Justicia 15
- Tigre 15
- Estudiantes 15
- Boca 14
- Argentinos 14
- Central Córdoba 14
- Banfield 14
- Belgrano 13