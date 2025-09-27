Resumen de TV del triunfo de Talleres, cómo quedó en la tabla anual y lo que viene... Belgrano

Le costó, muchísimo, y lo consiguió al final. Talleres derrotó a Sarmiento de Junín por 1 a 0 en el Kempes, en su primer triunfo como local en el Clausura, para alejarse de la zona roja.

Nahuel Bustos a los 43 minutos, de carambola, anotó el gol del triunfo que “rompió la pared” y ratifica la mejoría del equipo de Carlos Tevez en las últimas presentaciones (tres partidos invicto). Como señaló el DT, había que obtener un trinfo para “destrabar” la situación.

Con este resultado Talleres tomó más distancia, a cuatro puntos de San Martín de San Juan, que empató 2-2 con Platense como visitante, tras estar dos veces arriba en el marcador; y a cinco de Aldosivi, que perdió en Mar del Plata 2-0 frente a Argentinos Juniors y aparece último en las dos tablas.

Nahuel Bustos grita el gol ante Sarmiento, en un momento clave. (Prensa Talleres).

Pero además, pone al Albiazul a tiro de dos equipos que vienen en caída: Godoy Cruz, derrotado por San Lorenzo 2-0, está a dos puntos, y Gimnasia, goleado por central, a tres. Y en un par de fechas Talleres va a la plata.

Talleres Sarmiento

En la próxima, Talleres enfrentará a Belgrano en el clásico cordobés, el domingo 5 de octubre a las 16.45 en el Kempes. El “Pirata” se presenta este lunes frente a Barracas Central, a las 15.30.

LO QUE VIENE PARA LOS RIVALES DIRECTOS DE TALLERES

Por la fecha once del Clausura, Aldosivi visitará al Unión de Santa Fe puntero de la Zona A, el viernes 3 de octubre a las 21.15. Mientras que San Martín de San Juan recibirá a Instituto el sábado 4/10 a las 16.45.

Entre los otros equipos implicados en la pelea en la zona baja de la tabla, se destaca el duelo entre Sarmiento y Gimnasia de La Plata el sábado 4 a las 14.30. Mientras que Godoy Cruz, aún sin victorias como local, recibirá a Independiente de Avellaneda el domingo 5 a las 14.30.