Talleres y la gran chance de despegarse del fondo, por los resultados ajenos

Para Talleres la necesidad de triunfo es impostergable, este sábado a las 21.15 frente a Sarmiento de Junín en el Kempes. Por que además los tres puntos le otorgarían una ventaja apreciable a sus competidores directos por la permanencia, que ya jugaron y no ganaron.

Fue el caso de Aldosivi, que recibió a Argentinos Juniors y perdió 2 a 0 en Mar del Plata, acentuando su debacle, tercera derrota consecutiva desde que asumió Guillermo Farré y último en las dos tablas que determinan descensos.

Platense y San Martin terminaron 2 a 2. (Prensa Platense).

Vale recordar que el viernes San Martín vencía a Platense en Vicente López y superaba a Talleres, pero se lo empataron en tiempo de descuento 2-2. La T, sin jugar, sigue fuera de al zona de descenso, un punto arriba del Verdinegro, y dos más que Aldosivi.

Nota en desarrollo