Talleres y la gran chance de despegarse del fondo, por los resultados ajenos

A los sanjuaninos se les escapó un triunfo clave y este sábado siguieron las buenas noticias para la T, que recibe a Sarmiento

Jorge Nahúm
27 de septiembre de 2025,

Tercera derrota consecutiva desde que Guillermo Farré asumió en Aldosivi, rival directo de Talleres.

Para Talleres la necesidad de triunfo es impostergable, este sábado a las 21.15 frente a Sarmiento de Junín en el Kempes. Por que además los tres puntos le otorgarían una ventaja apreciable a sus competidores directos por la permanencia, que ya jugaron y no ganaron.

Fue el caso de Aldosivi, que recibió a Argentinos Juniors y perdió 2 a 0 en Mar del Plata, acentuando su debacle, tercera derrota consecutiva desde que asumió Guillermo Farré y último en las dos tablas que determinan descensos.

Platense y San Martin terminaron 2 a 2. (Prensa Platense).
Vale recordar que el viernes San Martín vencía a Platense en Vicente López y superaba a Talleres, pero se lo empataron en tiempo de descuento 2-2. La T, sin jugar, sigue fuera de al zona de descenso, un punto arriba del Verdinegro, y dos más que Aldosivi.

Nota en desarrollo

